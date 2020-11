Astrologinja Lenka: Na prvi pogled popoln dan, vendar ...

Zvezde za 5. november. FOTO: Lenka Stanić

Danes je Jupitrov dan, a Luna, duša, je v njegovi eksaltaciji in v svojem domu. Na prvi pogled popoln dan, ampak .... Luna v Raku ima rada, da smo bolj družinsko naravnani, da čim več časa preživimo doma, v hiši, z veliko topline, nežnosti in objemov.Včasih v vsem tem pretiravamo, morda želimo preveč ugajati svojim dragim. Zaradi tega se, namesto da bi nam prineslo notranje zadovoljstvo in veselje, počutimo osamljene, kot da smo zavrnjeni in nas bližnji premalo sprejemajo. Morda pa nam prav kvadrat, ki je s Kironom iz Ovna, daje hitre impulze, nas prisili, ne da bi razmišljali, da se vmešavamo tudi tam, kjer nas ne potrebujejo, in je naša skrb prevelika ali celo nepotrebna. Toda to so naši občutki, naša potreba po intimnosti ali celo nezavedno prilaščanje drugih. Ko občutimo nenaklonjenost svojih dragih ljudi, pa razmišljamo, ali smo mi jih prizadeli s svojo vsiljivostjo.Včasih pomislimo, da se nam dogaja nekaj lepega, saj sta Luna in Uran v čudovitem sekstilu. Luna se tu počuti odlično, zato bi bilo dobro pripraviti še nekaj presenečenj ne samo zase, ampak za vso družino. Ampak kot da ne bi znali obdržati isker, ki nam svetijo, kot da je bil samo preblisk, ki hitro izgine ...Zato ni presenetljivo, da namesto sprostitve in lepega presenečenja za družino (da poiščemo kakšno sliko iz preteklosti, prebudimo te spomine – včasih je dobro od njih živeti –, ozavestimo nekaj nekdanjih lepih situacij) ponovno nezadovoljno kritiziramo sebe in druge. Ker sta Luna in Venera v kvadratu in vsaka v svojem domu, vsakdo meni, da je boljši, da ima več pravic in ne popušča, zato se zaradi močnega notranjega nezadovoljstva v vsem obrnemo in na veliko pretiravamo (pri hrani, pijači, nakupovanju), kar nas ne zadovolji in razočara, ko ugotovimo, da tega sploh nismo potrebovali. Še vedno smo v situaciji, ko nas planet komunikacije in razmišljanja Merkur blokira in opozarja, da še ni pravi čas ...Prepustimo se in bodimo čim tišji. Tako ne bomo nikogar prizadeli in tudi ne bomo prizadeti.