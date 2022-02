Astrologinja Lenka: Nemogoče je, da se kdo ne vmešava

Luna še vedno uživa v položaju Bika, vendar je že od jutra v kvadratu s Saturnom. Nemogoče je, da se kdo ne vmešava in ne kritizira, ker se porabi toliko denarja. Kot da moraš za vse prositi in dobiti dovoljenje ... Toda če duša ve, da je naredila vse prav, se lahko svobodno premika naprej. Pri tistih, ki imajo občutek negotovosti ali preveč potrebe ugajati drugim, pa se lahko zamaje ravnovesje med telesom in dušo. To vodi v poškodovanje samega sebe, s tem pa tudi do težav v družinskih in partnerskih odnosih. Šele popoldne se bodo ob dotiku Neptuna nekoliko umirila negativna čustva in povrnila se bo sproščenost.

Astrološka karta. FOTO: S. N.

Toda še vedno je najpomembnejši vidik na nebu med Marsom in Uranom. Pri delu na vseh področjih življenja se od človeka v prvi vrsti zahteva velik pogum. Tu ni prostora za dvomljivce. Ta najpogumnejši vidik zahteva varnost in vizualizacijo globoko v duši, da vidiš cilj, da je vse dosegljivo in možno, kakor letenje z izjemno hitrostjo. Ta energija se bo čutila še nekaj dni, zato jo izkoristite na najboljši možni način.

Danes je torek, Marsov dan, in to je znamenje, kjer se gradijo stolpi in mesta, kjer se ve, kaj se hoče in kaj je treba storiti v življenju, iti po pravi poti. Podprimo ga in uresničimo kakšno svojo idejo, brez strahov, brez razmišljanja o posledicah ter pozitivno zrimo naprej.