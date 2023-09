Astrologinja Lenka: Na površje prihajajo spomini in dejanja

Luna je že prešla v znamenje Tehtnice, v znamenje partnerstva in čustvenih odnosov, tako da lahko nekaj od tega, na kar je opozorila in svetovala, včerajšnji mlaj tudi udejanji. In marsikaj je ozavestil oziroma zasejal seme za marsikaj, kar se bo do naslednje polne lune zelo uresničilo.

Merkur, ki je danes šel direktno, bo razsvetlil naše misli in poskrbel, da se bomo spomnili mnogih svojih rešitev in predvsem velikih odločitev, za katere prej nismo imeli moči, volje ali preprosto nismo našli rešitve za vse to. Ko bo čez dva tedna polna luna, bo prišel iz svoje sence in prišel na stopinjo, kjer je postal retrograden. S seboj je treba razčistiti nekaj glede nekaterih stvari, hkrati pa z drugimi ljudmi, saj se zdaj ta rešitev odpira v nas.

Prihaja temeljita rešitev za številne naše podzavestne odločitve. Samo povezani moramo biti sami s seboj. Številne odločitve, ki smo jih začeli, pa ni bilo poguma zanje ali pa nismo videli rešitve, se zdaj odpirajo.

Danes je še posebej dober dan, saj je Sonce v trigonu z Rx Urana v Biku. Kar daje večji pogum, še večjo spremembo, ki se počasi pripravlja, če se le tega zaveš in spustiš skozi svoje telo. Marsikaj se ne zgodi takoj, pomembno je, da to energijo sprejmemo skozi svoje telo in si jo pripravljen uresničiti.

Zvečer bo Luna prišla v konjunkcijo z Marsom v znamenju tehtnice, kar je trenutek nabite strastne energije ali hitre eksplozije. To energijo je treba uporabiti pri vsakem pametnem in konstruktivnem delu ali gradnji nečesa, ne pa se pustiti, da vas potegne negativna energija Marsa in da je nekaj iskanja pravičnosti, razprav in argumentov.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še približno dve leti v znamenju rib. Kaj vse bo naša podzavestna blato in nečistoče potegnilo in prineslo na površje? Ne smemo se jih bati, kakršni koli že so ti spomini ali dejanja, so naši ali naših prednikov, vse to je treba počasi sprejeti, nekatere stvari popraviti, a počasi in v tišini iti naprej.