Astrologinja Lenka: na obzorju so nenadne spremembe

Luna je v znamenju svojega dostojanstva, kar ji daje nekoliko trdnejši pristop do vsega čustvenega. Je bolj odporna in vzdržljiva za vse napade, za vse pritiske v odnosih, predvsem pa to vpliva na Raka, ki mu vlada sama Luna.

Že od jutra je v kvadratu s Saturnom v znamenju Vodnarja. Luna je tukaj previdna in ni preveč navdušena, a Saturn jo vseeno prosi. Ne glede na to, koliko se človek trudi in poskuša obdržati neke oblike, prepričanja, tradicije, so velike spremembe neizogibne. Ne glede na to, koliko temu nasprotujete – na naslednjem koraku stoji Uran in čaka na vas, želite ali ne. On je strela, grom, kozmična zavest, pripravlja stres, šok, prekinja in uničuje. Kako bomo vse to prenesli, je odvisno od tega, na kaj je naše telo pripravljeno in kako močna je naša Duša, da v tem obdobju mirno prenaša, sprejme ali doživi živčni zlom.

Če smo pripravljeni, da naše telo, naš živčni sistem to sprejme, se prebudimo in se odpremo novim stvarem in novi evoluciji. Če človek ni prisoten in buden, ga Uran udari kot strela in ga opeče.

Pojavljajo se tudi nenadni preobrati, povezani s finančnimi in materialnimi situacijami, lahko pride do nenadne izgube ali nepričakovanega dobička. Vse je odvisno od tega, kako pripravljeni smo na nenadne stvari. Toda nestabilnost je v vseh pogledih zelo prisotna.

Mars se vrti okoli južnega vozla in se opominja, česa še ni dokončal, kaj mora popraviti, kaj je tisto, kar mu ne omogoča, da svobodneje leti, potuje, se poda na največje izzive, pustolovščine.

Danes je sreda, Merkujev dan, on pa je v znamenju Kozoroga, miren, umirjen, premišljen, nikamor se mu ne mudi. Njegove misli so usmerjene v to, kako narediti več, ne le zase, ampak za prihodnje generacije. Toda dispozitor Saturn ga pripelje do svobodnega, izvirnega in reformističnega Vodnarja. Ali lahko obdrži vse svoje stare ideje? Ne, še vedno je pripravljen na najbolj svobodne, najsvetlejše spremembe za nove ideje in nove ideale. Prebujanja se dogajajo počasi.