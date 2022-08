Astrologinja Lenka: Na nebu se oblikuje napeti aspekt

Luna je v znamenju Vodnarja, znamenju, kjer vam občutek svobode in neodvisnosti daje moč in moč za polet. Je v fazi priprave na polno Luno, kjer pride vse do izraza, ki je vrhunec, kulminacija in zaključek vsega. Pred tem pa je v zelo pozitivni zvezi z Jupitrom iz znamenja Ovna, ki ga podpira v vsem. A predvsem mu daje občutek moči, optimizma, sreče, veselja in, kar je najpomembneje, vere v vse.

Še en zelo napet aspekt se danes na nebu oblikuje med Soncem, ki je v svojem domovanju v Levu, in Uranom, ki je v svojem padcu v znamenju Bika. Kaj so ti nenadni, nepričakovani, stresni in še bolj šokantni dogodki, ki res prizadenejo človeka samega? To je strela z jasnega, to je nepričakovan padec zelo znane in priznane osebe, ki je na visokem položaju. To je celo fizični padec ali celo letalska nesreča. To je premočan ego, ki za vsako ceno želi, da je po njegovo, biti drugačen. Še večja potreba po samostojnosti in lastni izvirni poti. Vse to je mogoče doseči, vendar na način, ki zahteva spoštovanje drugega.

Še en lep dogodek, ki se zgodi, je prehod Venere v Leva okoli 20.30, kjer ostane do 5. septembra.

To je prihod kraljice na njen prestol. Zablesteti, pokazati vse svoje talente, uživati. Tukaj je spontana, topla, igriva, iskrena in odprta. V trenutku se pokaže kot otrok, ki se razveseli, ko mu poveš ali daš kaj lepega. Daje se nesebično, tu je ljubezen ognjevita, tista, ki je veličastna in za katero človek gori. Daje se nesebično in brezpogojno iz najgloblje globine srca, duše. V čustvenih odnosih je Venera v Levu predana in zvesta. Sama je zelo ustvarjalna, navdihujoča in kot taka rada navdušuje druge.

Venera v Levu je elegantna, dostojanstvena, ljubi glamur, ljubi vse, kar je moderno, vse, kar ima svojo ceno, rada je videna, rada je glavna, še posebej na odru.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki že od jutra pomaga duši, čustvom, da verjamejo, da je vse lepo, da je vse mogoče in da je iz vsega izhod.