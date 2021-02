Astrologinja Lenka: Na kocki so vsi odnosi

Luna si je komaj opomogla po vsej tesnobi, stresu, napetih situacij in bilo je, kot da je našla tolažbo v trigonu s Plutonom. Prav bi bilo, če bi se malo spočila, premislila, da je lahko še težje. Kakor koli že, duša se počasi sestavlja, nadaljuje svojo pot. Čeprav bo v prostem teku, je morda najbolje vse umiriti in premisliti o vseh nastalih situacijah.



Danes je petek, dan Venere, ki je v znamenju Vodnarja, v znamenju, kjer se je rodila, v znamenju, kjer ji najbolj ustrezajo svoboda, neodvisnost, nenavezanost na katero koli zvezo. Naredi natančen kvadrat s svojo ljubeznijo Marsom iz znamenja Bika, ki bi naredil vse, da bi bila z njim. A ne ona, ne samo da ga ne ljubi, ampak si ne želi nobenega stika z njim. Ker bi jo rad vezal, da bi jo imel, da bi si jo prisvojil samo zase. V tem trenutku ne potrebuje takega moškega, človeka, ki je bolj obremenjen s hrano in z materialnimi situacijami ter s tem, kako do večjega bogastva. Njena svoboda je tukaj neprecenljiva in je noče prodati za nobeno ceno. V njej živita resnica in najčistejša ljubezen, in to najprej do sebe in nato do drugih. Dodatno ji gre za razkrivanje skrivnosti, zato je v tej situaciji vsaka mala laž zanjo preveč. Na kocki so vsi odnosi, ne glede na to, ali so bili poslovni in še posebej čustveni, ter vsa partnerstva, zato se, če se želite izogniti ločitvi in ​​razpadu, ne vtikajte v dokazovanje ljubezni, nadzora, ljubosumja in prepirov.



Ne poskušajte ponuditi bogastva, denarja, nepremičnin, saj jo s tem še bolj ponižate, ona je za odkrit in prijazen pogovor. Še posebej, ker je retrogradni Merkur še danes vpleten v vse to na svoji stopinji Vodnarja, kjer je njegova odprtost, resničnost, predvsem njegova človekoljubnost na višku, po drugi strani pa je še vedno v nejasnem fokusu in se pripravlja na ustavitev, ampak bo še vedno v njegovi senci in njegovi neodločnosti in dvoumnosti.



Sonce je ravno zašlo v znamenje rib. Pred nami je mesec, ko smo bolj romantični, zasanjani, bolj navdihujoči in bolj odprti za ustvarjalne stvari, vendar ne pretiravajte, da vas ne bo peljalo čez, na drugo stran iskat tolažbo v neki snovi, potem pa je nekoliko nevarno.



Okoli 17. ure Luna preide v znamenje Dvojčka. Kakšno olajšanje, kakšna potreba po tem, da bi ugotovili kaj več, našli katero koli temo za komunikacijo, četudi se le nekaj samo dogaja.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: