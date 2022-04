Astrologinja Lenka: Na kaj paziti?

Luna je prešla v znamenje kozoroga, kjer ji ni najboljše ne za dušo ne v koži, a se najde tudi prostor, kjer se lahko malo bolj zabava s kakšnimi svojimi podjetniškimi dejanji. Že od jutra je v trigonu s Soncem, tako da je že sklenjen dogovor, kaj hoče, kaj bo, dogovor, da gre z lahkoto. Toda spet je ta sporazum namenjen doseganju poslovnih in socialnih projektov. K temu doprinese še Mars iz znamenja Rib, ki tokrat daje vizijo, daje predstavo o tem, kako stvari najbolje narediti in realizirati. Vse to izhaja iz samega občutka, iz tega, kar človek zazna s svojimi čutili, zato lahko pride do svojega spoznanja. Potrebni so veliko nežnosti, skrb, potrpežljivost, brez hrupa in brez velike hitrosti.

FOTO: Lenka Stanić

Sonce je ravnokar stopilo v znamenje Bika, poskuša se osredotočiti na vse materialne stvari, na vse, kar išče konkretizacijo, na vse videno. Tukaj morate narediti nekaj resničnega, videti, uporabiti, izkoristiti to. To je znamenje Bika, potrebuje vse, kar je oprijemljivo, kar ima od tega koristi, pa naj bo to finančno ali materialno. Zato v tem znamenju najdemo veliko uspešnih in bogatih ljudi. Obstaja delo in samo delo, ker tudi to včasih vodi v pasivno stanje. Na kaj je treba paziti? Čeprav je Bik znan po tem, da uživa v vseh dobrobitih, jih včasih to breme kopičenja in prenašanja materialnih in finančnih situacij pripelje v nekakšno depresijo, saj pozabijo nase, pozabi se postaviti v središče pred vsemi.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v svojem znamenju, v družbi Neptuna, Marsa in Venere. Vse, kar si zaželi je, da zapre oči in se na to osredotoči s svojim bitjem, z vsako celico svojega telesa. Številne ideje ga lahko pripeljejo do doseganja cilja, Jupiter pa je tisti, ki daje, ponuja, podpira in mu ni mar za ceno. Da je le več, večje, ko bi bilo vse najboljše, od vseh materialnih dobrin, preko znanja, do potovanj, do denarja. Včasih je pretirano, a ljudje pravijo, da od več glava ne boli.