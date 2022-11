Astrologinja Lenka: Mrk se že čuti

Luna je danes prešla v Bika, v znamenje, v katerem se najbolje počuti. Tu je najboljši kraj za vse vrste uživanja in ustvarjanja. Kakšen miren dan je to pred jutrišnjo burjo in nevihto ... Danes je brez aspektov, počasi se pripravlja na popolni mrk, zato potrebuje tišino in mir. A njena dispozitorka Venera je ne vodi le v popolni zaton, ampak je tudi sama v 'slabem' dostojanstvu. Vračajo se žalostni spomini na vse, kar se lahko zgodi v ljubezni. Je pa tudi v kvadratu s Saturnom, ta pa ji prinaša strah, tesnobo in omejitve glede vsega, kar hoče ali počne. Kritike so možne na vsakem koraku: »tega ne znaš«, »tega ne zmoreš«, to ni dobro«, »Spremenite sebe« ... In res se mora spremeniti. Da ne čutiš strahu, ampak vse spremeniš v ljubezen in nežnost. Četudi se osamiš in se pogovoriš le s seboj, je to fenomenalno. Iz same tišine in prav iz znamenja Škorpijona lahko dobiš najgloblje stvaritve. Podari ji neslutene globine in poišče največji talent, ki je morda tako globoko skrit pred nekaterimi strahovi. Naj bo to primerjava s seboj, a ne iz strahu, kdo bo rekel, kaj je dobro in kaj ne.

FOTO: Lenka Stanić

In to je čas, v katerem živimo med dvema močnima mrkoma, povezanima s Škorpijonom in Bikom, zato se že nekaj dni prej čuti velik energijski naboj. Mrk se že čuti, ta napeta situacija pa zahteva veliko umirjenosti in veliko tišino.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki se pripravlja na popolni mrk in je hkrati v konjunkciji z Uranom. Kaj bodo tako temačni, stresni položaji ali globoka prebujenja naredili vsem nam na čustveni ravni v sami duši? Skoraj vsi osebni planeti so vpleteni v ta mrk, zato bo potekal na več ravneh in ga bodo skoraj vsa znamenja občutila na svoj način. Če pa ga zavestno pričakamo, nam bo veliko lažje vse to sprejeti ali celo tvegati in marsikaj osvetliti tako, da bomo dobro videli ...