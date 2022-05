Astrologinja Lenka: Mrk je odprl nova prepričanja?

Mrk je odprl nova prepričanja, nove poglede na življenje. In luna še naprej prenaša vso energijo, ki jo je zbrala včeraj. Že zjutraj je bila v konjunkciji s planetom Urana, da bi jo še enkrat prebudil, da bi to prebudil še enkrat z resnico, ki jo nosimo v sebi, z vsemi spremembami, ki so na poti. Čim lažje sprejeti in živeti vse. Edini vidik, ki ga naredi, je povezava s severnim vozlom, z deli sebe, da jih ponovno zbere in začne z novimi odločitvami in novimi prepričanji. Ker čez dan z drugimi planeti ne dela drugih aspektov, je, kot da bi rada strnila svoje vtise od včeraj in se zanj malo navadila na znamenje, kjer je vedno v Biku in najlepši. Narava, cvetje, sprehodi, kjer sprostijo vse dele telesa.

Venera in Jupiter sta še danes drug drugemu v naročju, da odpreta vsa vrata in vsa vrata lepote raja na planetu Zemlja. Odprimo se vsem čudežem, ki se nam zgodijo nepričakovano in jih sploh ne poznamo. Da nas še enkrat spomni, da izpolnimo svoje najboljše želje in vere, ki so globoko v nas, in jih končno izpolnimo. Tu ni omejitev, ni vam treba stati na poti in se omejiti na vse. Ne, tukaj lahko naredite vse, te želje, ki jih imaš, pa le sprostiš in jih ne zadržuješ in tako gre do največje blaginje, največje sreče, ljubezni, denarja.

Še posebej, ker je danes v natančnem sekstilu s planetom Pluton, zato ni povezan le s starimi spomini, karmičnimi odnosi, kjer se lahko komu pojavi prav zdaj, ko sta Jupiter in Venera skupaj na nebu. Pluton je tisti, ki nas uči, kako zavreči staro, prečistiti in se obrniti k povsem novim stvarem.

Merkur, planet razuma, uma in komunikacije, je prešel v človeško znamenje Dvojčkov, prišel je v svoj dom, prišel nam je pokazati nekaj bolj razumnih in človeških vrednot, da nas vse povezujejo ne le besede, ampak tudi naše bitje.

Danes je nedelja, dan Sonca, in v Biku je ob samem padcu Urana, kjer nas prosi, da spremenimo nekatere poglede v sebi, da ne vidimo samo seme, ampak da se obrnemo, vidimo in čutimo druge.