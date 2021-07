Astrologinja Lenka: Možni so padci in izgube

Lenka Stanić. FOTO: Lenka Stanić

Kako vedro in jasno jutro! Luna v Strelcu, samo odpreš oči in vidiš vse lepo okoli sebe. Tak je Strelec, vidi le, kar ga osrečuje, kar mu polepša dan, zato si marsikdo želi biti v družbi tako pozitivnih ljudi. In tudi kvadrat z dispozitorjem Jupitrom mu ne bo škodoval. Nekaj ​​več nas bo to stalo, a bomo vseeno veseli. Kajti vse, kar je vredno, ima ceno, in zadovoljstvo včasih terja prav to. Okoli poldneva se sreča z južnim vozlom, ki ga bo opozoril, da je še vedno nekje nekaj neizpolnjenega. Želi si, da se vse to zmanjša na najbolj praktično raven in se dokonča.Okoli 17. do 19. ure bo Luna v sekstilu s Saturnom. Čas je za stabilne načrte in dogovore. Gre za odgovornost do vseh, predvsem pa za prevzemanje odgovornosti zase in za svoja dejanja. Kamor koli se boste obrnili, boste imeli veliko podporo za uresničenje želenega.Merkur je v sekstilu z Uranom. Čas je, da se po skoraj treh mesecih uresničijo vsi nekoč sklenjeni dogovori. Ker se Merkurju mudi, bi rad vse končal (glede hiše, družin, selitve, potovanj itd.). Kar koli se boste odločili kupiti, vse, kar je v simboliki Merkurja, od mobilnih telefonov do avtomobilov, mora biti najsodobnejše in najhitrejše. Povežite se z vsemi in posredujte najboljša sporočila, saj zdaj lahko slišite notranji kozmični glas, ki vam daje nove, povsem sveže ideje. Ne bojte se, to so najpravilnejša spoznanja, le sprejmite jih in sledite sebi. Dogovor s prijatelji glede finančne transakcije je zdaj mogoče enostavno izpeljati.Sonce je na padcu Marsa na samem koncu znaka Raka, tako da je že brez energije, volje in moči za boj proti vsem. Možni so padci in izgube zaradi vašega ega, nadrejenega (morebitne težave z očetom ali partnerjem). Prav tako je mogoče odkriti nekaj ne preveč prijetnih situacij. Komaj čaka, da vstopi v svoje znamenje, v svoj dom, kjer je najlepše.Danes je torek, dan Marsa, on pa je še vedno v Levu na svojem piedestalu, kjer se mora nečemu odpovedati in nekaj izpustiti. Izkoristimo ta dan, ne da bi se držali svoje podobe največjega jaza, brez razmišljanja, da smo najboljši v vsem, poglejmo druge, ki so odlični, močni in uspešni ...