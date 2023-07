Astrologinja Lenka: Morda se zdi, da gre vse prepočasi, a bistveno je drugje

Ob zori je Luna pravkar prešla v znamenje Kozoroga. Počasi gre proti svoji polnosti, kar se bo zgodilo čez dva dni v znamenju vodnarja. Čeprav je v svojem šibkem dostojanstvu, ima danes še vedno zelo dobre vidike za doseganje določenih poslovnih uspehov in podvigov.

Takoj je v trigonu z Merkurjem iz znamenja device, ki zna pametno in učinkovito usmerjati vse za današnji čas. Morda se komu zdi, da gre vse prepočasi, počasi, brez naglice, a bistvo je, da vse izpelješ čim bolj podrobno in čim bolj natančno.

Opoldne bo Luna naredila sekstil s svojim dispozitorjem, retrogradnim Saturnom v znamenju rib. In to je dobra podpora, ki želi realizirati vse, morda s predhodnimi malo globljimi pogledi vizualizacije. Kajti vse, kar je ostalo od prej, vse, kar ni imelo časa ali celo mislilo, da še ni čas za to, je zdaj prišlo in daje priložnost za realizacijo. To je tudi položaj, kjer lahko poslušate in dobite nasvete od bolj izkušenih in starejših ljudi. Vsak pametni nasvet je dobrodošel, ne glede na vse tehnike in tehnologije, ki jih imamo danes.

Luni je naklonjena tudi podpora Marsa iz znamenja device, ki trdo dela in je še bolj pozoren na vse podrobnosti vseh stvari.

Čeprav je nedelja dan, ki je namenjen počitku, sprostitvi, druženju ob družinskih kosilih, pa Luna poskrbi za prijetno vzdušje, da se o marsičem dogovorimo in pripravimo poslovne projekte, ki jih kasneje zlahka uresničimo. Danes lahko to storimo praktično veliko lažje.

Danes je nedelja, dan Sonca, ki sije in daje največ svetlobe in toplote prav iz znamenja leva, ki mu vlada. In to je naša največja ustvarjalnost, ki izhaja prav iz našega duha, iz naše volje in želje. In Lev ga ima celo bolj, kot si kar koli želimo