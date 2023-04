Astrologinja Lenka: Morda je čas za še eno čiščenje po mrku

Dan je začel z Luno na samem padcu Marsovega znamenja. Energija še ni povsem stabilna in močna, saj povzroča veliko negotovosti, nejasnosti in notranji nemir.

Okoli 8:30 Luna preide v znamenje leva in tukaj ustvari popolnoma novo in drugačno vzdušje. Pred tem sta bila v središču pozornosti družina in dom, zdaj je v središču vsega Duša. Tu je pomembno vse, kar je veliko, kar vsi občudujejo. Toda od trenutka, ko vstopi v to veličastno znamenje, vstopi tudi v opozicijo s Plutonom iz znamenja Vodnarja. Kot da ga čaka in pravi: »Halo, nehaj, nisi edini na tem svetu, so tudi tisti nasproti tebe, poglej jih in naredi nekaj še za njih.« Kajti Luna tukaj zna biti nekoliko bolj osredotočena nase in na svoja čustva. Morda je čas za še eno čiščenje po samem mrku, čiščenje vseh tistih čustev, ki še vedno ostajajo nespremenjena. To zahteva popolno spremembo, človek ne more naprej, ne da bi zapustil preteklost, kakršna koli že je, še posebej pa ne tiste, ki bremeni Dušo. Še vedno smo v tunelu med dvema mrkoma, dvema razčiščevanjema in opuščanjem vsega nepotrebnega. Duša pa se ustavlja, blokira in natika dodatna bremena.

A če si močan, če ti uspe spremeniti sebe, je to čas, ki ti odpira pot, da zasiješ – zase, za druge, da si ustvarjalen, da si veder in vesel.

Zvečer se bo srečala s svojim dispozitorjem, Soncem iz znamenja bika. Kakšna trma in nepopustljivost, saj sta nekako oba v precej močnih in enakovrednih položajih. So na stopinji, ki točno pove, da bo šlo vse skozi odnose, pa naj bodo poslovni ali čustveni. Zato je najbolje, da se zavedamo potrebe po obeh in se prepustimo tej situaciji ter dopustimo, da se marsikaj doseže.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, on pa je v znamenju ovna in se počasi pomika proti koncu samega znamenja. Tukaj je neustrašen in daje veliko vero in zaupanje osebi, da skoči z veliko drznostjo in stori karkoli. Njegov dispozitor ga vodi do njegove vzvišenosti, do njegove najvišje višine, od koder lahko počne prav vse. Bo pa Mars ta dva dni naredil kvadrat s Hironom tudi iz znamenja Ovna. Kakšne bolečine, kako globoke poškodbe se nosijo v družini, v domu, v sami genetiki. Zdaj je čas, da se s tem soočimo. Čeprav vse boli, ko se tega zaveš, sprejmeš, to pa človeka osvobodi mnogih podzavestnih bremen, ki jih nosi leta in leta. Tudi Mars ima tistega Chirona v sebi in je v največjem zatonu, zunaj meja in čustva pokajo sama od sebe. Zato so potrebni mir, tišina, nežnost, da se vse to popravi, kajti že ena majhna nevljudnost pripelje do odpiranja še večjih bolečin in še večjih poškodb in še večjih ran. In za Dušo samo je na koncu najpomembnejše, da je srečna, ne zmagovalka.