Astrologinja Lenka: Morda boste dobili sporočilo, ki je že dolgo zataknjeno

Luna je svoj dan začela s prehodom v znamenje Škorpijona in to ob svojem največjem padcu. Tam je Duša dosegla dno, brez ničesar, brez nikogar, sama se mora spoprijeti z vsemi težavami, ki ji pridejo na glavo. Ta strah, tisti okov, ki jo oprijema, je ravno zato, ker bi v trenutku lahko zaželela najhujše stvari drugim, tudi sebi. To je kraj Škorpijona, kjer srečate največje globine, temo, strahove, duhove. In kako je potem lahko Duša pri miru. In tako se v človeku pojavi sovraštvo, maščevanje, ljubosumje in ta negativna energija samodejno proizvede.



Da bi se temu izognili, je treba v to temo vnesti svetlobo, prinesti toplino, srečo, nežnost in poslati ljubezen vsem, tudi sebi. Ker le tako se lahko izognete šibkemu in slabemu dnevu. Ko se vse to popravi in ​​spravi v ravnovesje, lahko šele takrat človek vidi, da ima odlične kanale za uhajanje različnih pozitivnih energij, zdravljenje drugih in si tako najbolj pomaga.



Okrog 9 do 11 je Luna v čudovitem sekstilu z Merkurjem iz Device. No, to je kombinacija razumnega, analitičnega, preveč pametnega razuma z močno, strastno energijo in tako nastanejo tisti, ki se pogumno soočijo z najtežjimi in najnevarnejšimi delovnimi mesti. Ne morejo ničesar zgrešiti, ne morejo zgrešiti, nihče jim ne more lagati, vse odkrijejo, vse vidijo.



Med 15. in 19. uro se bo znašel na razpotju in si z Marsom, ki je tudi delaven, priden, natančen in se mudi, da bi vse naredila, zgradila sekstil, saj se ji zdi, da nekje zamuja. Po drugi strani je ta ista Luna v kvadratu s Saturnom, zato obstajajo skrbi, strahovi, blokade glede tega, ali je vse v redu, v redu, ali je bilo to storjeno na neki tradicionalni osnovi ali ne. Kritiziran bo, samo kritiziran in na koncu lahko celo povzroči nekaj želodčnih težav.



Danes je sobota, Saturnov dan in je na 9. stopinji znaka Vodnarja. Poslušajte sebe ali meditirajte, morda boste dobili sporočilo, ki je že dolgo zataknjeno, zdaj je čas, da ga začnete živeti.



