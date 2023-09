Astrologinja Lenka: Morda bo izbruhnila kakšna afera

Luna je pred mlajem v devici. Sprašujemo se, kaj dokončati in narediti. Je kot energija, ki hiti vse pripeljati do konca, da je vse na svojem mestu. Tu je tudi rx Jupiter v Biku, ki ga opominja, naj vzame malo več zagona in da zmore vse, kar dvomi, za kar ne verjame, da bo dobro in da bo prineslo rezultate. Konstruktiven dogovor, ko gre za takšna zemeljska znamenja, čeprav je pri enem dispozitor še v senci, pri drugem pa v rxu, se bojijo samega izida, kot da ne verjamejo sami sebi, da se bo vse izšlo.

Vendar jo dispozitor Merkur vleče, da se ne sprosti preveč in je bolje zaupati sebi, svojemu razumu, kot nekaterim stvarem, ki jih ni ali so nevidne.

Venera gre počasi svojo pot, čeprav jo Sonce pelje v ne tako dobro lego, ki bi jo tukaj v znamenju leva zelo dobro lahko izkoristila na najboljši možen način. Da se promovira, da se pokaže, da si privošči veliko več kot v drugem znamenju, pa tudi da največ topline, nežnosti in ljubezni. Ampak, kot da jo je strah, kot da se ne more sprostiti, ne da bi pomislila, kaj bo jutri in kako bodo vsi govorili o tem.

Danes je četrtek, dan Jupitra, on je Rx in v Biku. Še vedno je na stopinji, kjer je začel to retrogradnost, kot da samo čaka še en kvadrat z Venero, da dokonča vse, kar sta začela prej. Zadeva ugled, zadeva neke materialne stvari, na katere se je oseba spomnila, ko jih je dajala ali posojala. Mogoče pa bo zdaj izbruhnila kakšna afera, ko bo mlada luna vse to aktivirala. Dobro pa je razmisliti, na katerih področjih nas Jupiter vleče, da pretiravamo, pričakujemo preveč od sebe, kajti dokler je Rx tam, se lahko ustavimo in pogledamo realnost. Pri Jupitru je največja poštenost predvsem do sebe, kaj in koliko pričakujemo, šele nato do drugih in od drugih. Morda je to čas, da poiščemo dobro mero, brez pretiravanja, hvalisanja, brez pričakovanj ali celo dajanja lažnega upanja drugim.