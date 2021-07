Astrologinja Lenka: Morate odpustiti in se znebiti vsega negativnega

Ni ravno lahko jutro, saj je Luna iz znamenja Ovna prešla vroča in navdušena ter naletela na kvadrat s Plutonom, kjer se je ustavila in vanj vnesla globok strah. Na dan privrejo spomini, trpljenje in bolečine, ki kažejo, da jih še ni konec. Morda pa gre le za opomin, da je še vedno del te karme, tistega rodu teh ljudi. Da bi se temu izognili, poskusite biti le mirni, sprejmite vse to, kajti to so navsezadnje vaši spomini, in počasi spremenite v še večjo moč in energijo. Ker če ste vse to do zdaj trpeli, usmerjali, pomeni, da ga lahko še bolj spremenite v nekaj, zaradi česar boste močni in odporni na vsako bolečino ter trpljenje.



Če čustev ne pripeljete v stanje miru v duši, je kvadrat med Marsom iz znamenja Leva in Uranom iz znamenja Bika še bolj natančen. In to je velika sila, velika energija, ki samo čaka, da eksplodira. To je sod smodnika, to je sila, ki piha. Mars je ognjevit in močan, Uran pa v svojem največjem padcu, ki bi le uničil, prinaša spremembe, četudi le iz želje po spremembi. Vsako nenadno, nepremišljeno in radikalno ravnanje, ki prinaša nenadne spremembe, lahko povzroči le nepredvidljive posledice, ki se lahko zgodijo posamezniku samemu in s tem v družbenih okoliščinah.



Teh nekaj dni je problem za vse, kar je povezano z letalstvom, in nesreče, povezane z naravo. Ljudi, ki se preveč razburjajo, lahko privede do poka. Ali ni bolje živeti mirno, brez vsiljevanja in trme, pustiti, da je vseeno, kdo ima prav in kdo ne?



Že okoli 15. ure Luna počasi prehaja v znamenje Bika, da bi se spočila od vsega, popila vodo in malo uživala v naravi, pozabila na vse te stresne in napete situacije. K temu bo prispeval Jupiter, ki ji pomaga, da se nekoliko olajša, ko vidi, da je navsezadnje vse lepo, da lahko verjame in s svojimi mislimi prikliče vso to lepoto, ki nas obdaja. Toda za to morate odpustiti in se znebiti vsega negativnega, vsega, kar povzroča sovraštvo in zavist.



Prepustite se pozitivni energiji, svetlostnim angelom, ki vas zasipajo z zlato barvo.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: