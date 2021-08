Astrologinja Lenka: Morate najti vero vase

Luna je še vedno v znamenju Tehtnice, vendar gre skozi ožgano pot od 15 stopinj Tehtnice do 15 Škorpijonov. To je kraj, kjer Duša prehaja skozi čustvene padce, skozi različne izgube. Lahko pride do različnih poškodb, ne le čustvenih, ampak tudi telesnih, padcev, izgub.



Sonce in Luna sta v svojem dnu, največji malefiki pa so tu v svoji višini. Tu je treba ne pasti v nekatera duševno težka stanja, ampak prinesti svetlobo v Dušo, da bi vse to lažje premagali. Luna bo naredila sekstil s Soncem, ki je na padcu Neptuna. Ali bo lahko našlo vero v koga drugega kot v sebe, ali bo doživelo le še večjo laž in prevaro, ker je samo Sonce v neskladju z Neptunom samim? Morate najti vero vase in jo deliti z drugimi.



Vendar pa okoli 17. do 19. ure Luna naredi kvadrat s Plutonom iz znaka Kozoroga. Ali bo v tem položaju prinesla še več strahov, žalosti ali se ji bo uspelo malo zbrati? Ker so ti strahovi povezani s partnerstvom; da ne bi izgubili partnerja, bodisi fizično bodisi zaradi odhoda z drugo osebo. Ker ponovno doživeti tisto bolečino, ki jo je že nekoč, je preveč za Dušo, vezano na Tehtnico. Toda ločitev se bo zagotovo zgodila, ker je depozitar Lune, Venera, na svojem največjem padcu, kako naj torej ohrani svojo drago osebo tukaj, kako naj ne živi v tem občutku. To je trenutek, ko se ugotovi, da ni ljubljena, da je bila prevarana, da je bila zavrnjena, da ni vredna, potem se nanjo zruši ves svet. In to je zagotovo največje razočaranje, ki ga doživi. In enako je za tistega, ki zdaj začenja zvezo, ali je v fazi prebolevanja prejšnjega, zato se tolažimo s tem, ne glede na to, kako je tukaj, je na kocki ljubezen. Prinaša lahko tudi različna druga navadna razočaranja zaradi kakšnega nakupovanja, uživanja, počitnic.

Energija je danes blokirana, težko jo pravilno usmerite, zato je najbolje, da se obrnete na delo ali šport.



Danes je petek in dan Venere, tudi ona se mora okrepiti, zato ne krivimo in ne obtožujmo sebe, ampak za nič, ampak dajmo ljubezen sebi in drugim ter lepoto vidimo v vseh malenkostih.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: