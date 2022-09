Astrologinja Lenka: Moramo biti potrpežljivi in prisluhniti sogovorniku

Luna je še vedno v znamenju Kozoroga, vendar jo že od rane zore pretresajo razne novosti. Tukaj hitrost ni vrlina niti ni prioriteta menjava starega za novo. Toda veliko idej je mogoče prihraniti za pozneje. V oporo ji bo tudi Neptun, ki ji bo dal nekaj vere in zaupanja ter jo tako pripravil na srečanje s Plutonom. Če se mu bo prepustila, vendar v smislu vere, umirjenosti ali neke vrste meditacije, bo lažje prenašala vse, kar lahko v njej povzroči Pluton. In spomnil jo bo na številne težke situacije, na mnoge bolečine. In tako potegne črto, da se ji tudi zdaj dogajajo razne težke stvari. Samodejno se v njej prebudijo zavist, ljubosumje, obtoževanje drugih. To so zelo težki občutki, polni sovraštva in maščevalnosti. Najboljše je, da vse to sprejmete in razmislite, kako je treba naprej.

FOTO: Lenka Stanić

Sam Merkur, naša inteligenca, um in razum počasi mirujejo, je v fazi priprave na retrogradno smer. Počasi se ustavi, da se marsikatera nejasna situacija razčisti, kajti ko se obrne nazaj, nastane popolna zmeda. In šele potem nastane problem, ko z naše plati gledamo na druge, ker je pravzaprav vse to naša projekcija. Zato je najboljše ta dva ali tri dni vse spraviti v red, še posebej v partnerskih odnosih, saj lahko kasneje na površje privrejo še kakšne neprijetne stvari. Sonce je na stopinji, kjer je človeški um najpametnejši, najracionalnejši, najnatančnejši in najbolj razumevajoč, zato naj nam razsvetli marsikaj.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju Dvojčkov, v znamenju, kjer nam pomaga pri delu, idejah, saj se namerava malo več poigrati v tem znamenju. In to ni kratko obdobje, gre za osem mesecev. V tem znamenju se moramo naučiti biti potrpežljivi in prisluhniti sogovorniku, ne pa vsiljevati drugim, česar ne želijo.