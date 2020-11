Astrologinja Lenka: Morali se bomo soočiti z resnico

17. november. FOTO: Lenka Stanić

Dan začnemo z luno v Strelcu, ki se odmika od južnega vozla. Spominja se, da je nekaj zapustil, izgubil, dal, zaradi česar je manj srečen.Že tretjič v več kot v enem mesecu imamo opozicijo med Merkurjem in Uranom. Zdaj je zgodnji trenutek, da vse stvari, ki jih je Merkur zbral, vse informacije, vse načrte, ki jih je skrival v najglobljih miselnih procesih, razkrijemo in pokažemo javnosti. Čeprav gre tudi za škorpijonsko stopinjo, kjer bodo nekatere stvari zagotovo dolgo časa ostale skrite, vendar se bomo morali soočiti z resnico.Dan je zelo napet, živčen, vse nas draži in ljudje znajo skočiti iz svoje kože. Duševna napetost, nemir in nestabilnost pri ljudeh so zelo izraziti. Ne samo da to ni dobro v pogovoru, temveč tudi v vožnji in prometu; zaradi neprevidnosti in neprilagojene hitrosti se bodo zgodili veliki prometni prekrški. Hitrost in živčnost v nas ne omogočata, da se osredotočimo le na poslušanje sogovornika, ampak mu tudi ne dovolimo, da bi dokončal stavek, ki ga je začel.Uran nas zbudi, prebudi, nam da nove smernice, ki morda za naše misli zdaj niso realne, a ga ne uporabljajmo na najbolj brutalen način, poglejmo situacijo in si pozneje to dovolimo. Ni dan za mirno komunikacijo, dogovore, razen za tiste, ki so nad njihovo zavestjo.Venera je še vedno v svojem znamenju, a je že veliko trpela in se zaveda, da jo še čakajo težki trenutki. In zdaj v polsekstilu s Soncem iz Škorpijona uporablja vsak položaj, da izkoristi svojo potrebo in željo po izstopu iz določenih okvirov, vendar ob pomoči nekoga, ki je že na določenem položaju.Zvečer Luna počasi zapušča vse tiste pustolovske dogodke iz znamenje Strelca in se približuje svojemu izgonu v Kozorogu, kjer se želi malo ozemljiti in spočiti od vsega hrupa.