Astrologinja Lenka: Morala in vrednote posameznika ter družbe so na udaru

Luna gre počasi v zaton, fazo upadanja, približuje se Soncu. Jutri bo mlaj. Že od jutra je šla mimo Merkurja, se dogovarjala, sprejemala sporočila in besede, kaj in kako naprej v znamenju Bika. Nato bo naredila sekstil z Venero iz znamenja Raka, kar je fenomenalen aspekt za oba planeta iz samega notranjega miru in blaženosti, da je Duša zelo zadovoljna z vsem.

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Na koncu Bika je tudi Sonce, ki je v sekstilu z Neptunom iz znamenja Rib. Za vsa spoznanja in vse kreacije je planet Neptun zelo pomemben in daje veliko vizij in prepričanj za samo uresničitev. Povezovanje s svojim notranjim vidom in prepuščanje domišljiji ter navdihu.

Merkur v biku v sekstilu s Saturnom, ali bo od nekje prišla zdrava pamet, ki bo pomagala pri pomembnih odločitvah?

Mars, ki je že dolgo v znamenju raka in je nekaj dni v najhujšem zatonu. Še dva dni bo točil solze, povzročal notranja čustva in tudi ogromne poplave na samem planetu Zemlja. Umiril se bo šele 21. maja, ko bo prešel v znamenje leva, takrat pa nam bo poskušal prinesti vročino, kakršne v teh pomladnih mesecih še ni bilo.

Astro karta dneva. FOTO: Lenka Stanić

Danes je četrtek, Jupitrov dan in je v znamenju bika, kar je fenomenalno. In bi bilo, če ne bi bil v kvadratu s Plutonom iz znamenja vodnarja. Če je Jupiter sam po sebi sreča, bogastvo, denar, uspeh, je zdaj to isto, vendar v negativnem kontekstu. Pri Plutonu se lahko pojavijo različne malverzacije, od pohlepa do potreb, da človek pretirava v marsičem, za kar ni kritja. Lahko pride do velike inflacije, rasti cen, tresenja bančnih sistemov, vseh vrednot, ki so obstajale. Morala in vrednote posameznika in družbe so na udaru. Smo že v fazi mlade lune, vendar je na slabih zvezdah stalnicah, energije so v kulminaciji in lahko vodijo v zelo težke in usodne situacije. V tem času lahko le modrost Jupitra pomaga ublažiti celotno situacijo, da ne bi prišlo do večjih katastrof.

Kolikor je Jupiter v dobrem položaju in ga Venera vodi v višino, je še vedno to Pluton in išče spremembe, preobrazbe, popoln začetek na novih osnovah za vse, ki jim vlada Jupiter. To torej prinaša določene težave tudi posameznikom, pri katerih aktivira natalni položaj.