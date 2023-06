Astrologinja Lenka: Mogoče se odpre pot do nečesa povsem svobodnejšega

Luna nadaljuje svojo pot v znamenju raka, kjer se osredotoča na družinske odnose in vse, kar je povezano z domom in bližnjimi.

Čeprav so tu v ospredju čustva in potreba po nežnosti ter čim bolj mirnem reševanju vsega, bo Luna prišla v sekstil z Uranom iz znamenja Bika. Ne glede na to, da je to pozitiven vidik, ga bo to nekoliko pretreslo in mu pokazalo, da se nekatere stvari pospešijo, začnejo ali celo spremenijo na povsem drugačen način. Lahko kupite nekaj novega in prinesete v hišo, lahko slišite nekaj pozitivnega o družini in njihovih najdražjih. Kakor koli že, to je vidik, ki nekoliko dvigne energijo in pripelje do povsem novih in nepričakovanih idej. Mogoče se odpre pot do nečesa povsem svobodnejšega, bolj nepričakovanega, ali pa človek samo čuti potrebo po nekaj svobode, neodvisnosti ali pa samo po tem, da bi se počutil resnično svobodnega v duši.Kajti svoboda ni samo beseda ali nekaj, kar zahteva dokaze, ampak to, kako človek živi, ​​doživlja ali je v duši pripravljen na nekaj svojega in povsem novega.

Astrološka karta.

Popoldne bo v trigonu z Neptunom iz znamenja rib. Kakšna voda lahko teče, kakšna čustva se lahko pojavijo, a tako globoko in brez ustavljanja. Tukaj je preveč čutenja svojih idej, ustvarjanja iz same notranjosti duše, vizij, kjer se podobe samo spreminjajo, človek pa naj bo čim bolj svoboden in odprt, danes pa to zmore, doseže in uresniči njim. Ker nismo vedno tako navdahnjeni in odprti, da bi lahko vse, kar vidimo z zaprtimi očmi, prenesli na nekaj materialnega. Ne skrbite, še posebej, če imate nocoj težke sanje, če sanjate kakšnega od svojih prednikov, če naletite na odplačevanje dolgov, če se pojavi nekdo iz preteklosti. To je samo luna, ki aktivira Plutona, a če so vaše sanje slabe, vnesite čim več svetlobe in čim prej pozabite nanje.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v znamenju leva. Ponosni, kljubovalni, energični in pripravljeni le na pokale, prva mesta in vse naslove. Tukaj ni poraza, ni drugega mesta, ni poti. Tukaj je tisti levji ego usmerjen le v zmage, saj mu je le to najpomembnejše. Tekmujte sami s seboj, z neko svojo nalogo, z nečim, kar lahko iz vas izvabi največjo ustvarjalnost in voljo.