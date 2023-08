Astrologinja Lenka: Mogoče je bolje, da v te velike naložbe niti ne vstopate

Preživeli smo mlado Luno v rahlo stresni in zelo dramatični situaciji, kar od nas zahtevata Uran in Lev, od nas pa je odvisno, kako zavestno bomo to sprejeli ali ne. Vse, kar je bilo včeraj zasejano in začeto, se bo nekomu počasi uresničilo že v teh 14 dneh.

In napočil je dan z Luno v znamenju device. Znamenje, ki nam ustvarja vzdušje, da ni vse v velikih in glamuroznih stvareh, ampak da včasih znamo ceniti in se veseliti tudi majhnih stvari. Včasih je celo treba začeti pri najmanjših stvareh in projektih ter postopoma priti do najvišjih stopnic. A vseeno so tukaj prioriteta vsa dnevna opravila, pospravljanje, čiščenje, analiza, kaj se je zgodilo in zakaj se je zgodilo.

Zjutraj bo Luna naredila opozicijo z retrogradnim Saturnom iz znamenja rib. Tisti, ki je v razpršeni in neurejeni Ribi, se bo veliko obremenjeval s čustvi in ​​Dušo, zakaj stvari ne gredo tako, kot bi morale. In tako si bo človek sam pokvaril dan s skrbmi za marsikaj nepotrebnega. Tako se bo namrščila, da bo to energijo prenašala na tiste, ki so v njeni bližini. Predvsem tisti, ki so v službi s svojimi sodelavci, ki se spuščajo v razne prepire in očitke, da ni dobro in natančno narejeno.

In Lunin dispozitor Merkur je v lastnem znamenju in to podpira z nekaj svoje zdrave pameti, da tako mora biti.

Mars iz znamenja Device je še vedno v lepem trigonu z Uranom, zato lahko ta dan dodatno izkoristite za nekaj pametnih dejanj in poslov, za nekaj, na kar ni treba čakati.

Danes je četrtek, Jupitrov dan, in je v znamenju bika, ki se počasi pripravlja, da Venero pripelje do še večjega pretiravanja v vsem. Pa naj bo to tisti občutek, ko misliš, da zmoreš vse in da boš v tej situaciji od nekje rešen ali da se bo našel nekdo, ki ti bo pomagal. Toda to pretiravanje človeka potegne v marsikatero nerealno situacijo, ko se kasneje izkaže, da v te velike naložbe niti ni bilo treba vstopati. Danes pa je v središču znamenja bika, ki kraljuje nad vsemi materialnimi in finančnimi zadevami, kjer ima možnost obnoviti nekaj starih stvari ali nekaj, kar je ostalo nedokončano od prej. Na to ga spominja njegova retrogradna dispozitorka.