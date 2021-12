Astrologinja Lenka: Močne energije bodo trajale do naslednjega mrka

Sončev mrk je za nami in zdaj se počasi odpirajo vse stvari, ki jih moramo spremeniti in narediti zase. Še vedno se čutijo močne energije, ki bodo trajale do naslednjega mrka, vendar so se največji udarci šele začeli.

Jutro se je že začelo z vzhajanjem Lune, ki je še vedno v znamenju Strelca, a hkrati je v sekstilu s svojim dispozitorjem Jupitrom, da še enkrat potrdi včerajšnje pravilo. In to je, da moramo na življenje gledati z veliko optimizma, vere, veselja in najti rešitev za vsako stvar čim bolj pozitivno. Najbolj pa nam bo pomagalo, ko se ustavimo in osredotočimo na svojo intuicijo, vizualizacijo, da nas vodi in pokaže pravo pot, in ni nikoli narobe, če je iz globin duše. Priprava in širjenje obzorja za mnoga raziskovanja v sebi, za mnoga učenja, za številne načrte, ki se bodo kasneje uresničili. Moramo biti zelo previdni, saj je vse to energija Strelca, ki nas vleče v različna pretiravanja, kar včasih ni najboljša možnost. Jupiter kot planet ne le daje in širi skoraj vse v življenju, je tudi planet modrosti, zato ga morate, ko naletite na težko obdobje, izkoristiti na najboljši mogoči način. Še vedno je v kvadratu z Marsom in zna začeti velik boj za pravičnost, resnico in da gre vse skozi jezo, bes, a Jupiter je tam, da vse to spremeni na bolje in v kakšno dobro akcijo. Venera še vedno išče svojo karmično ljubezen iz preteklih časov, ljubezen, ki je pustila velike sledi, a jo vleče sem, da spet začuti tiste globoke strasti in še globlje izkušnje ne glede na to, kako jo je bolelo, tudi zdaj.

Okoli 12.30 se jim je počasi pridružila Luna. Njeno najboljše mesto in dostojanstvo ni v znamenju Kozoroga, a ko je vse porabljeno in izpraznjeno, mora spet prispevati in zaslužiti. Torej tukaj je osredotočena na afirmacijo, statusne simbole, materializacijo. Tu je njena prioriteta za vse poslovne načrte, ki bodo trajali v času, še posebej zdaj, ko je mrk minil.

Danes je nedelja, dan Sonca in je v znamenju Strelca, kjer nam daje voljo, veselje, pozitivne poglede na življenje, da je iz vsake situacije izhod, le verjeti je treba vanj. Merkur je zraven njega, čeprav je v izgnanstvu, a nas uči, kako počasi opustiti in spremeniti vsa stara in nepotrebna prepričanja ter vzorce, ki nas obremenjujejo in zadržujejo. Tako izbiramo in spreminjamo svoj mentalni sklop pri sprejemanju vsega novega. In predvsem v spreminjanju sebe.