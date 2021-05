Astrologinja Lenka: Mnogi bodo obnovili stara ljubezenska razmerja

Luna je potonila v globine občutkov, stopila se je z vsem, kar ji daje vero, da lahko s svojo domišljijo in vizijo doseže vse, kar vidi. Podpora sta ji njena notranjost in moč, pa tudi drugi, ki verjamejo, da je vredno vztrajati. Dogovor s starši ali nadrejenimi je najboljše doseči med 10.00 in 12.00.



Luna nadaljuje svojo pot in vstopa v povezavo z Neptunom. Prepuščena najgloblji intuiciji išče na dnu svoje duše žalostne in vesele spomine. Če smo večni sanjači, nas to lahko vodi v duševne zagate, zato je morda dobro, da ta dan izkoristimo za meditacijo, odhod v cerkev, za poslušanje glasbe ... Vse to sovpada z današnjimi rituali pravoslavnega jurjevanja. Vseeno pa je ves dan precej pod vplivom Venere, ki tvori trigon z Plutonom iz znamenja Kozoroga. Venera je na najbolj nesrečni zvezdi, na Algolu, ljubezen, nekje zataknjena, nekje prepovedana ali se spet pojavi. Gre za trajne ljubezni, trajajoče vse življenje in še čez. V odnosu je veliko strasti, a tudi ljubosumja. Ker je Venera tu v fiksnem, materialnem znamenju, ni pripravljena ničesar spustiti iz rok, retrogradni Pluton pa jo magnetno drži in vrti ter koplje najgloblje, da izžene vso motečo preteklost. Venera tukaj ve, kako to zaračunati in vzeti, saj so zanjo pomembni vsi materialno, finančni in tudi čutni užitki.



Mnogi bodo obnovili ljubezenska razmerja, ki so se že zdavnaj pretrgala. Tisti, ki bodo danes začeli novo zvezo in se zaobljubili 'dokler naju smrt ne loči', pa bodo hoteli nekoč zbežati iz nje, tega ne bodo mogli storiti preprosto. Treba je odpustiti, se preporoditi in se odpovedati pretirani navezanosti, kajti le tako lahko ta ljubezen deluje, temelječa na brezpogojnosti, zaupanju in povezanosti.



