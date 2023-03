Astrologinja Lenka: Mlada Luna je v znamenju ovna

Dan potem, ko je Sonce vstopilo v novo kardinalno, ognjeno in moško znamenje Ovna, je nastopil tudi mlaj na 0 stopinji. Vse več je svetlobe čez dan, toplote in rasti. Gre za dan, ko se je nekoč praznovalo astrološko novo leto. Vse se prebuja in poka od energije in hitrosti, pripravljeno na vse novo in kjer ni časa čakati.

Luna je danes še v znamenju rib in se počasi pomika proti Neptunu. Čeprav je Sonce to pot že opravilo, je Luna še nekoliko nepripravljena in v spanju še vedno odlaša. Kot da se še ni pripravila na nov začetek in nove priložnosti.

Že popoldne je v sekstilu s Plutonom, da se z njim dogovori, da opusti vso preteklost in vse, kar je v Duši globoko potlačeno. Kajti le dva dni po mlaju bo Pluton prešel v popolnoma novo znamenje vodnarja, kjer sprosti vse stare spomine in vse stare vzorce ter odpre pot novim idejam, novim tehnologijam, novim sistemom.

Ob 18:21 se bo Luna srečala s Soncem, ko bo nastal mlaj na 0, začetni stopinji znamenja Ovna. To so začetna semena vsega, kar posejemo. To je znamenje, ki je hitro, energično, goreče, neustavljivo. Tukaj se vse naredi hitro in takoj.

Odločnost je vrlina znamenja Ovna in kot prvo znamenje zahteva uvajanje marsičesa novega, za seboj pa pustiti vse staro, nepotrebno.

Merkur je že tam in ideje kar padajo in tudi on jih ne more dohiteti. Da ne omenjamo, da vse to daje dodatno motivacijo, vero in zagotovljen uspeh, saj je do maja v ovnu tudi Jupiter, planet največje sreče in največje koristi v vsem. Tisti veliki stellium res išče nove projekte, nove ideje in še hitrejšo izvedbo.

Dispozitor mlaja je Mars, ki je v miselnem in komunikacijskem znamenju dvojčka, čeprav se bliža koncu in po več kot pol leta izstopa iz tega znamenja. Tukaj pa je zelo spreten, iznajdljiv in odpira možnost, da začne marsikaj, saj je že ugotovil, kako naprej v tem inteligentnem znamenju.

Danes je torek, Marsov dan, in v njem je toliko planetov, toliko idej, novih začetkov, nove drznosti in poguma. Zaželeno je, da ob vseh lunacijah, pa tudi nocoj ob mlaju naredimo nekaj obredov in ga pozdravimo z željami. Naj bo to meditacija, post, sproščanje ... Naj se začnejo porajati nove ideje, nove želje in jih le malo podprite, uresničile se bodo same od sebe.