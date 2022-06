Astrologinja Lenka: Mlada Luna bo vplivala na družino in odnose

Današnji dan je pomemben zaradi mlade Lune, ki se zgodi tik pred zoro, na 7. stopnji znamenja Raka. V astrologiji to znamenje povezujemo z domom, družino in predniki. Luna pa ne predstavlja le naše matere, občutkov in čustev, ampak tudi našo dušo. Zato je ta mlaj še posebej pomemben, saj se bo naslednji mesec vse vrtelo okoli družine, doma in intime, o čemer v zunanjem svetu neradi govorimo. Stopnja, ki jo aktivira ta lunacija, je 7. Gre za vsa partnerstva (tudi poslovna), zato izkoristimo ta mesec, da vse popravimo in postavimo na pravo mesto. Prišlo bo do velikih prepirov in razjasnitev vsega, kar predstavlja sama institucija, ki se imenuje zakon, pa tudi skupnost, v kateri oba partnerja živita skupaj.

Mlada luna aktivira kvadrat z Jupitrom iz znamenja Ovna. Kaj je bilo obljubljeno, pa se je izneverilo? Zdaj je čas, da preverimo vse obljube in vse, kar lahko vodi v konfrontacijo. Če vse to gledate v umirjenem tonu in se zavedate, da ste bili kje sebični in ste partnerju posvečali premalo pozornosti, je zdaj dobro, da to popravite. Sicer lahko dispozitor Mars pripelje do kvadrata s Plutonom, kar pomeni težke delitve in maščevalne odločitve.

Toda Venera je tudi poskušala priti do 7. stopnje in polsekstila z mlado Luno, tako da je vedno tam, da popravi vse odnose in daje še več sreče. Natančen sekstil z Jupitrom – ali obstaja kaj lepšega in boljšega od te možnosti? Ta 7. stopnja v tej mladi Luni je predstavljena skozi Venero, Jupiter, Sonce, Merkur in njo samo ter poziva k preobratu v medosebnih odnosih. Treba je ozavestiti in popraviti vse, kar je bilo potlačeno in zamolčano.

Danes je sreda, dan Merkurja, in je v svojem znamenju, obrnjen v komunikacijo, govor. Preden odpustite komu kar koli, oprostite najprej sebi.