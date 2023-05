Astrologinja Lenka: Merkur v retrogradnem gibanju, pazite na to obdobje

Dan se začne z Luno, ki je v objemu z Neptunom, v znamenju rib. Kakšne globine sanj, v kakšne fantazije in skrivnosti lahko zatavamo ali jih ustvarjamo v svoji glavi. In vse je mogoče, vsi načini, ki jih je mogoče zaznati na najbolj subtilen način, se lahko uresničijo, oziroma lahko pripeljejo človeka do najglobljih neresničnih stvari. To konjunkcijo podpira trigon z Marsom iz znamenja raka. Kakšne vode, kakšne globine, kakšna prekipevajoča čustva se gradijo, a v tišini, v povezanosti s samim seboj. Tudi če ste malo zaspani, zasanjani, je tudi to normalno.

Okrog 9. ure preide Luna v znamenje Ovna, ki je energijsko povsem nasprotna od jutranjega. Tukaj je tako, kot ko se zbudiš in takoj stečeš na stezo. In prvi aspekt, ki ga Luna naredi iz tega ognjenega, sijočega in rahlo agresivnega znamenja, je sekstil s Plutonom iz znamenja Vodnarja. In to je velika podpora, da se sanje res lahko uresničijo in to na najboljši možni način. Skozi transformacijo, skozi odpuščanje, skozi sprejemanje vsega novega in zdaj.

In planet Merkur, ki je bil v retrogradnem gibanju od 21. aprila, je zdaj v stacionarnem direktnem gibanju. Počasi se obrača, da bi šel v pravo smer. Je pa še vedno v mirovanju in počasnem gibanju, še vedno je v svoji tako imenovani senci, vse do 31. maja, ko ni priporočljivo ustanavljati ničesar povsem novega, odpirati podjetja, podpisovati pogodb ... Razen če je kaj nujnega, torej nekaj, kar se ponavlja. Posebnost aplikacijskega vidika s Saturnom je, da se vse nedokončane stvari lahko dokončajo, tudi tiste, ki so povezane z nekimi materialnimi dogovori.

Danes je ponedeljek, lunin dan, in ona je v znamenju Ovna, večkrat izzvana, poklicana ali preprosto nepotrpežljiva, zato stvari počne nepremišljeno. Morda je najbolje, da v teh dveh dneh o nečem večkrat premislite, kot da to naredite na hitro, naglo in takoj, da vam bo kasneje žal. Akcije in energije v teh dneh ne zmanjka, a ju je najbolje uporabiti v kakšni telesni aktivnosti, da ne pride do kakšnih čustvenih in nepremišljenih dogodkov in poškodb.