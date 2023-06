Astrologinja Lenka: Merkur se bo preselil v svoj dom, kjer bo ostal do 10. julija

Luna je v znamenju rib, v objemu s svojim dispozitorjem Neptunom. Je opita od sanj, ki jih je imela čez noč. K sreči je Pluton vedno tam, ko se išče najgloblja resnica o sebi. Je sekstilu z Luno, ona pa v sekstilu z Merkurjem. Ali je mogoče uresničiti te velike ideje, ki so na samem robu, ki dajejo toliko spoznanj in obljub, in je odvisno samo od notranjega miru, da jih uresničimo, kot si jih je Duša zamislila.

Okrog 14. ure bo Luna zapustila speče Ribe in prešla v znamenje Ovna. Tam bo budnost pred prebujanjem in bo energije na pretek.

Merkur se bo preselil v svoj dom, kjer bo ostal do 10. julija. Čeprav ga je Sonce prehitelo, je še vedno tu v svoji hiši, ki bo marsikaj odprl, in o vsem odkrito spregovoril. Je komunikativen, iznajdljiv, pameten, retoričen in ga najdemo povsod in ob vseh priložnostih.

Pluton bo šel danes retrogradno v znamenje kozoroga. Kot da ne bi vsega dokončal, kot da ne bi naredil vseh sprememb tam, kjer je ostalo nedokončano, nedorečeno. In tako bo do konca leta rušil vse tiste stare vzorce, vse, kar je obrabljeno, kar je brez perspektive, kar ne vodi v boljši jutri. Kajti ko se bo vrnil v znamenje vodnarja, hoče imeti vse pospravljeno in pripravljeno na nove poglede.

Danes je nedelja, dan Sonca, in je v znamenju najbolj klepetavih in radovednih Dvojčkov. In čas tako hitro beži, ne glede na to, kako se nam zdi, ali kako vidimo počasnega Saturna. Je v polsekstilu z Uranom, od katerega je pravkar zapustil njegov dispozitor Merkur, in počasi prenaša vse tiste svobodne, genialne ideje in misli, ki jih je pravkar prejel od njega.