Astrologinja Lenka: Merkur je še vedno retrograden

Luna je še vedno v znamenju Ribe, kjer ustvarja in nas zaziba vase, k raziskovanju samega sebe. Gre za tako imenovano 'spečo energijao', ker se Luni tukaj ne mudi in se ji ničesar zunaj ne počne. To je Luna, ki je zelo intuitivna, občutljiva, celo pretirano občutljiva, a zato zelo ustvarjalna.

Zvečer bo naredila sekstil z Uranom in on pomeni sedanjost, prebujanje, ustvarjanje zdaj in tukaj. Je ustvarjanje nečesa novega, drugačnega. Če je v sferi nekega umetniškega ustvarjanja in ustvarjalnosti, mora biti drugačen od tistega, kar je bil, mora biti popolnoma izviren, samosvoj in povsem svoj od vsega, kar že obstaja. Kajti sam Uran je v znamenju, kjer vse spreminja, uničuje in ustvarja vse čisto drugače.

Luna bo delala tudi sekstil s Soncem in to je dober odnos za vse dogovore in načrte, ki se izvajajo v zvezi z domom, z gospodinjstvom, predvsem pa s partnerjem. Daje stabilnost, stalnost in trdno soglasje, ker je Sonce v enem fiksnem znamenju.

Ne smemo pa pozabiti, da je Merkur še vedno retrograden. Jutri se bo obrnil, a bo še vedno v stanju zaspanosti do 31. maja. In sam dispozitor Lune, Jupiter, ki je na zadnji stopinji in bo menjal znamenje čez dva dneva, bo spremenil svoje mnenje in odločitve.

Danes je nedelja, dan sonca, in še en teden je v znamenju bika. Tukaj je Sonce zelo trezno, zrelo in ustvarjalno, ker želi zagotoviti, narediti, prihraniti veliko stvari od financ, od materialnih stvari, od bogatega doma, od vsega, kar obstaja na planetu Zemlja. Zato so ti ljudje zelo navezani na naravo, na samo materijo. So stabilni in zelo odgovorni, za tem pa stojijo predvsem to, kar govorijo in delajo.