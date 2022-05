Astrologinja Lenka: Merkur je retrograden in precej močan

Čeprav je na prvi pogled vse videti super, sproščeno, z veliko idejami in načrti, je od vzhajanja Sonca Luna v težkem kvadratu s konjunkcijo Marsa in Neptuna. Ali ležite, ste v nočni mori, da ne veste, kaj se vam bo zgodilo in kako boste danes? To ni samo nočna mora v glavi, ampak tudi v čustvih, nestabilnosti, nejasnosti, preobčutljivosti. Pojavijo se poškodbe, ki pridejo od nikoder, in laži, ki se pojavijo brez razloga. Strahovi, ki izvirajo z dna oceana z dna duše, kot da bi vas napadel največji morski pes. Vse, za kar skušate dokazati, da imate prav, bo doživelo še večje poškodbe, še večjo kritiko, še večje napade in izdaje.

To konjunkcijo Marsa in Neptuna je težko razumeti, tako kot je še težko pomagati utopljencu. Če ga pustiš, se bo utopil, če mu pomagaš, si za vse kriv. To je dno oceana, kjer je težko priti na površje. Obstaja majhen odstotek ljudi, ki vedo, kakšna globina je v njih samih, kakšna velika notranja moč je, ki jo je mogoče zelo dobro uporabiti za velika spoznanja, velike talente, velike stvaritve. Saturn daje oporo duši, da vztraja pri vsem, da si ne premisli, da ne obupa. Šele veliko kasneje bo videla, da se je vsa tišina, ves mir, vsa vztrajnost obrestovala.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

No, Merkur je retrograden in je kar močan, ker je v svojem domu, ne manjka mu pameti, razuma. Ta mrk, ki je za nami, ni bil lahek, vpliv pa bomo čutili vsaj pol leta. Kako vse to prečistiti, zavrniti, spremeniti s čim manj bolečinami in trpljenjem?

Okoli 14. ure Luna preide v znamenje Kozoroga. Tukaj ni v svojem dobrem položaju, lahko vse le upočasni ali pa še bolj obremenjuje ind dela.

Danes je sreda, dan Merkurja in gre korak za korakom v znamenju Dvojčkov. Nikamor se mu ne mudi, če se to sploh lahko reče za znamenje Dvojčkov. V sebi ima vso to znanje, vso to notranjo misel zmelje v sebi. Je v sekstilu z Jupitrom, tako da je super, da dokončate veliko ostankov, dogovorite se o nekaterih stvareh, ki se vlečejo že zelo dolgo. Izpolnite načrt za večje potovanje, ki ste ga odložili, opravite izpit. To je čas dogovora, vendar in izključno samo s samim seboj.