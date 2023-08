Astrologinja Lenka: Merkur gre v retrogradno

Luna je vstopila v znamenje škorpijona in je na mestu, kjer atmosfera in energija nista najboljši. Že od jutra obuja neke spomine na vse, kar je ženska nekoč lahko izgubila kot žena, kot soproga, kot mati, kot oseba. Ker je to točka največje izgube vsega ali, nasprotno, največja moč za tiste, ki znajo to obrniti na bolje. Pred poldnevom je v trigonu z retrogradnim Saturnom iz znamenja rib, kar jo nekoliko potolaži in ji daje oporo, na katero se lahko zanese. To so vode, ko se, če to hočemo ali ne, vse spremeni v čustva, v jok, ničesar se ne da zadržati in skriti.

In danes je dispozitor Lune, Mars, v opoziciji z retrogradnim Neptunom iz znamenja rib. No, vse to ribje vzdušje vodi samo v zmedo, v dezorientacijo, v nemoč, v izgubo cilja v smeri, v katero je oseba začela. To so le laži in prevare, ki se jih mora človek izogibati. Ker jo samo vleče vase, da bi jo na koncu prevzelo z nekimi nerealnimi stvarmi, ki jo še dodatno vlečejo v razne odvisnosti. To je tisti popolnoma izgubljeni in pogubljeni kompas, ki človeka vodi po vseh nemogočih in nerealnih poteh.

In da je še bolj zapleteno, sta v kvadratu retrogradna Venera iz znamenja leva in Jupiter iz znamenja bika, ki jima je vseeno, ali bosta danes kaj obljubila, ponudila, dala človeku še bolj nerealna pričakovanja ali preprosto porabila denar za nekaj, kar ne bo nikoli povrnjeno.

To je dan za veliko previdnost v vseh oblikah, karkoli in kakorkoli se odločite. Prej je treba pogledati, ali je pametno vstopati v kakšno naložbo, ne pozabimo, da se Merkur počasi ustavlja in ​​gre jutri retrogradno. To sta dodatni zmeda in nejasnost.

In danes je zvezda Sonce na zadnji 29. stopinji znamenja leva in počasi zapušča to najsvetlejše znamenje, v katerem je sijalo zadnji mesec.

Danes je torek, Marsov dan, in človeka lahko pripelje le do tega, da v telo vnese kakšne napačne sublimate, hrano ali pijačo. Tu se pojavijo težave z želodcem, črevesjem, imunostjo in alergijami. Zelo se je treba zavedati lastne negotovosti, nezaupanja ne le v druge ljudi, ampak tudi vase. Ker je Mars, ne glede na to, koliko dela in pomaga v devici, vedno v službi drugih, se bo vedno našel kdo, ki mu bo vrgel poleno pod noge. Zato potrpežljivo, trezno, počasi in z zavestnimi odločitvami naprej.