Astrologinja Lenka: Med ljudmi veliki nemiri, tako na Zemlji kot v njej

Preden se Luna pripravi, da zapusti znamenje raka, naleti na Plutona iz znamenja Kozoroga. Tisto nasprotovanje, pritisk čustev, obračanje nazaj, preživetje vseh travm, kot da ji ne dopuščajo, da bi šla brezskrbno ven in se spočila od vsega dela in skrbi bližnjih. Ne glede na težka čustva, kakršni koli že so bili spomini na nekatere davne čase, še vedno živijo, kot da bi bilo včeraj. Toda včasih se je dobro soočiti s takimi stvarmi, da lahko odpremo pot in naredimo prečiščevanje za nekaj novega, za nekaj, kar je v tem trenutku pomembno.



Pomembno pa je, da vse te spomine in bolečine razumemo kot nekaj, kar nas je okrepilo, in ne, da do teh ljudi čutimo sovraštvo ali ljubosumje. Da Luna stopi v znamenje, ki je polno svetlobe, ki sije v vse smeri, in se združi s to toploto in tisto notranjo svetlobo, mora biti luč sama tista, ki bo sijala. A tudi Mars jo nekoliko podpira, da vztraja pri vseh njenih namenih. Čeprav je na zelo težki stopinji, ji trigon s Plutonom daje podporo, moč, da vztraja, si opomore od vseh negativnih vzgibov in demonov, da se spopade s svojimi deviantnimi dejanji. Ali ji bo to uspelo? Najboljši način je zamotiti se s fizičnim delom, fizičnimi dejanji, čim več dela s telesom. Le tako se bomo rešili nakopičene jeze in maščevanja.



Venera je v zadnji stopnji znamenja Vodnarja pokazala, kaj pomeni svobodna in nevezana ljubezen. Stopila je na eno od poti svobode in neodvisnosti, pokazala je, kako je mogoče ljubiti brez vezi, še manj pa s papirji. Ravno taka je lahko močnejša in večja. Vsaka navezanost in nadzor uničujeta samo tisto svetlobo v nas. Ljubezen je samo v nas, in bolj ko smo jo sposobni dati, več jo bomo prejeli. Jutri je počasi v svojem najlepšem položaju, kjer želi biti v znamenju Rib.



Okoli 13. ure Luna počasi preide v znamenje Leva, zato nas bo bolj osvetlila s toploto in z odprto svetlobo v vsej temi človeka. Tako bo padla v opozicijo s Satunom in kvadrat z Uranom. In to so fiksni znaki, pri katerih se človek ne vda zlahka in ne pristane na kompromise.



Noč ne bo tako mirna, med ljudmi se bodo čutili veliki nemiri, tako na Zemlji kot v njej. Le trigon s Kironom vam lahko prinese malo treznosti v glavo. Bodimo torej danes navdihujoči, pozitivni, ne kritizirajmo, ampak dajmo bolj pozitivno spodbudo, da naredimo nekaj lepega.

