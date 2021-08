Astrologinja Lenka: med 15. in 17. uro se izogibajte temu

Luna nadaljuje svojo pot skozi znamenje Dvojčkov, svojo dušo izpopolnjuje z različnimi zgodbami, se nauči marsikaj, samo da sliši, vidi in razpravlja o tem. Že od jutra ji pomaga Saturn iz znaka Vodnarja, da še naprej vztraja v tem, kar hoče in želi. Gre za stabilen odnos, da oseba ve, kaj hoče in želi ter na kakšen način se mora odločiti, zlasti čustveno. In tako se v lepem odnosu s Soncem po uspehu ustvari želja, da jo nekdo pohvali. Želja, da v trenutku izstopate, izskočite, še posebej ker je v sekstilu s svojim dispozitorjem Merkurjem, zato ji zagotovo ne bo manjkalo navdiha za komunikacijo, druženje, dogovore z otroki in drugimi najbližjimi. Odhod, tudi na krajši izlet, je priporočljiv, le da se nekaj dogaja. Med 15. in 17. uro se je treba izogibati kritikam na račun čustvenega življenja, bodisi od sestre, matere ali celo osebe same, ki se ne zmore odločiti. In v tem trenutku je najbolje poslušati svojo dušo ali počakati, da mine to obdobje.



Tudi danes, ne glede na to, da je torek in dan Marsa, ki je v Devici in za katerega sta na prvem mestu delo in pridobivanje nekaterih materialnih virov, za druga prizadevanja ni časa in zanimanja. Venera je v trigonu z Uranom iz znaka Bika. To je lahko odnos, v katerega vstopa, ker se ji obeta nekaj finančne in materialne varnosti, saj v Devici, če ni tako, ni ljubezni. Ali bo to trajalo, pa je vprašanje. Njen dispozitor namreč že vstopa v kvadrat z Uranom, in ko bo to odkrito, bo prišlo do bolečega spoznanja. Toda tudi številne ljubezni in partnerstva, ki so v nekaterih nestabilnih odnosih, se bodo želele prekiniti s sporazumnim dogovorom. Nekaterim se lahko ljubezen zgodi nenadoma, na nenavadnem mestu ali z nenavadno osebo. Lahko tudi vodi do tega, da se prijateljski odnos spremeni v ljubezensko razmerje. Vsekakor je to obdobje zelo nenadnih dogodkov na čustveni ravni. Ali bo prineslo trajnost, je odvisno od same osebe, ali je resnica o sebi, resnica o čustvih na prvem mestu in ali gre res za čisto ljubezen oziroma je pomešano z nečim, kar je povezano z neko koristjo, s kakšno materialno stvarjo ali s zgolj s preživetjem. Ker je Venera sama po sebi v najšibkejšem znamenju in blizu višine najmočnejšega razuma, gredo stvari pogosto iz glave namesto iz srca. Tudi ljubezen do nekoga.



Bodite pozorni, v kaj usmerjate svoja dejanja, naj bo to čista ljubezen, pa naj bo to do osebe ali celo do živali ali rastline. To je vaša odločitev.

