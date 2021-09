Astrologinja Lenka: Marsikomu ustreza, da živi v negotovosti ali nevednosti

Luna v Tehtnici še vedno poskuša zgladiti vse odnose. V povezavi z Merkurjem je vse, kar je bilo doseženo in izrečeno, iz dna duše. Pred tem bo v trigonu s Saturnom, ki se še naprej vrača in povezuje tiste, ki so prekinili odnos. Kako dolgo bo trajala ta obnova, ni jasno, saj je Venera skoraj na zadnji stopinji, kar ne daje trajnosti. To krpanje odnosov je polno obljub, a zaradi retrogradnih planetov je veliko stvari nejasnih. Retrogradni planet na stopnji Neptuna je poln lepih besed in se je iz nekega razloga že odločil, da se bo vrnil prej. V želji, da bi razveselil Venero, ki je spremenila svoje znamenje, jo čaka Pluton, ki ne pusti ničesar narediti, če vse ni očiščeno. Ker je v Kozorogu, morate marsikaj najprej urediti pri sebi. Prevzeti odgovornost zase, za druge, pa tudi za širšo družbo..



Vendar gre življenje naprej, torej pride do Jupitra. Ta ne bi bil Jupiter in angel, če ne bi vsem ponudil zaščite in tolažbe. Obljublja ji , da je vse mogoče in enostavno, odvisno pa je tudi od tega, kdo to zna sprejeti in uporabiti na najboljši možni način.



Danes je četrtek, Jupitrov dan, v Vodnarju pa je še retrograden. Je v fazi, ko poskuša nekaj razjasniti, odkriti in razkriti, ni pa nujno, da bo to želel, ker se zdi, da marsikomu ustreza, da živi v negotovosti ali nevednosti. Lahko se zgodi, da se številne družbene situacije zdaj zakrijejo, a tudi to bo prej ali slej prišlo na dan ...

