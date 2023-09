Astrologinja Lenka: Marsikomu to ni dovolj in potem pride čas, ko boli

Po včerajšnji polni luni je Luna danes še v znamenju ovna. Čeprav počasi gre v opadajočo fazo, je tukaj zelo mogčna, pogumna, neustrašna, pripravljena le na nove in drzne začetke, kjer drugi ne smejo niti pomisliti. Ta njen pogum in bežanje, preden kaj pomisli, jo vedno nekje zaboli in zato misli, da je nekdo drug kriv in ni ona. Sama sebe prizadane, malomarnost, netaktnost, malo sebičnosti, malomarnost in odprtost. In marsikomu to ni dovolj in potem pride čas, ko boli.

Takoj je v opoziciji z Marsom iz znamenja tehtnice in šele takrat nastanejo velike težave. Kajti menjavanje mest v življenju, ženska prevzame položaj moškega, on pa žensko? Šele zdaj bo to povzročilo velike pretrese in padce v številne neprijetne situacije.

Kasneje gre Luna v trigon z Venero, marsikaj bi se dalo popraviti, ker ima ona v sebi Marsov spomin na to, kar je bilo in kaj prihaja, zato bi bil zdaj čas, da se nekatere stvari spustijo in zgladijo. Lep posel za vse, kar je bilo povedano in storjeno prej. Da drug drugemu podarimo ne samo prijazno besedo, objem, odpuščanje, ampak tudi kakšno majhno darilo.

In Merkur prav danes prihaja iz svoje sence in vstopi v lep tretji trigon z Uranom med svojo retrogradnostjo. In to so misli, ideje, ki se iz treh srečanj uresničijo in prinesejo končno rešitev. Merkur je v devici, ne gre na veliko, pomembno pa je, da sprejmemo vsaj najmanjšo, najbolj pravilno in najbolj izvirno odločitev. Tista, ki prihaja iz srca in ki je najbolj poštena do sebe in drugih. In to kasneje preraste v velike in grandiozne projekte. Uran daje svobodo sprejemanju najbolj sodobnih in drznih odločitev. To so tudi ideje, ki gredo pred časom, kjer marsikomu niso razumljive, vendar je človek najbolj srečen, če ima za to pogum. Kako prav je imela in kako hvaležna si bo za vse, bo pokazal čas.

Astrološka karta.

Danes je sobota, Saturnov dan in zadnji dan v mesecu. Še vedno nam pomaga, da se spomnimo in iz najglobljih globin izvabimo najtežje stvari preteklosti. Velikokrat niso prijetni, a ne pozabi, če ne sprejmemo, bo vse prenesel naprej na naslednjo generacijo.