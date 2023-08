Astrologinja Lenka: Marsikaj se lahko uresniči

Luna je v znamenju bika in v zadnji pentadi, kjer nam lahko ponudi kakšen dober nasvet ali celo spoznanje. V sekstilu z Neptunom daje možnost, da lahko marsikaj uresničimo v tišini in v soglasju s samim seboj preko intuicije. Prisoten je tudi trigon s Plutonom iz znamenja kozoroga, ki jo podpira, da lahko ne glede na morebitne ovire z močno voljo in željo premaga vse ovire in tako doseže svoj cilj.

Okrog 15. ure Luna preide v znamenje Dvojčka, kjer ustvari povsem ležerno in lahkotno vzdušje, za večjo povezanost in komunikacijo z drugimi.

Lenka Stanić FOTO: Osebni arhiv

Toda največji pečat na ta dan je med Venero, ki je retrogradna iz Leva in kvadratom Urana iz Bika. To je njihovo drugo srečanje v tako kratkem času, še eno pa bosta imeli v začetku oktobra. Ne samo, da daje eno veliko stresno, napeto in šokantno situacijo. To je položaj, ki v človeku prebudi veliko potrebo, da se znebi vseh odnosov, ki ga dušijo, blokirajo in ovirajo. Ne glede na to, ali gre za odnos s prijateljem, bratom, sestro, otroki, ampak največkrat je to potreba v partnerskih odnosih. V takšnih trenutkih se preprosto pobere in odide, ne da bi pomislil, kaj vzame in kaj pusti za seboj, samo da se verige strgajo. Tisti, ki mu to ne bo uspelo v teh dneh, bo to zagotovo storil konec septembra, ko se že tretjič vrača v ponovnem srečanju z Uranom.

Kakor koli se boste odločili, naj bo dobro premišljeno, čeprav z Uranom ni pretiranega razmišljanja, kaj šele priprav. In karkoli že bo, naj poteka mirno, brez večjih stresnih in še večjih šokantnih situacij, saj vse vpliva ne samo na bližnje, ampak tudi na samo telo in zdravje. Z Uranom je živčni sistem vedno v napetosti.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in je v znamenju device, v znamenju, ki mu vladata najbolj zdrav razum in največja inteligenca. V njem bo ostal malo dlje, saj bo njegova retrogradnost od 23. avgusta do 15. septembra, torej bo prišel iz sence in tako pridemo do datuma, ko bo zapustil svoje znamenje, Venera pa bo prišla iz svoje sence. Danes je tudi v trigonu z Jupitrom iz znamenja bika in marsikaj se lahko uresniči. Jupiter odpira vero, vizijo, nam daje namen, za katerega delamo. A to je tisto, kar človeka najbolj osrečuje, ko to v kakršni koli obliki in na kakršen koli način izpolnjuje.