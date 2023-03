Astrologinja Lenka: Mars nezaželen v Lunin dom. Pripravite se na eksplozijo

Luna je na koncu dvojčka in se počasi pripravlja na prehod v svoje znamenje in na najvišje mesto, kar jo veseli, tam pa bo okoli 11. ure. A kmalu ob 14. uri se bo srečala z Marsom, ki je nezaželen prišel v njen dom. Ker tam ni bil dobrodošel in ko začuti to nezaželenost, nenadoma eksplodira. In tu se lahko odzove samo z velikim izlivom čustev, skozi jok, skozi občutke, pri nekaterih pa je ta moška energija lahko ponižana in privede do eksplozivnega stanja ali celo fizičnega napada. To je najmočnejši aspekt, vendar bo Luna ostala tukaj 2,5 dni, tako da se bo trgovanje nadaljevalo. Potreben je velik mir, brez nenadnih čustvenih reakcij. Bolje se je dogovoriti za neke adaptacije, gradnje, popravila česa v hiši, same strasti, kot pa to energijo zapravljati v prazno in z nesrečnimi dogodki.

Okrog 14. ure bo Luna tvorila trigon s Saturnom iz znamenja rib. Vpraša ga, kako je obvladal ta globoka vodna čustva. Kar je načrtoval, oblikoval v svoji tišini, da to kasneje uresniči. Nasvet, ki ga lahko da Luni, je, naj bo nežna, tiha, počasna in ne dovoli, da jo premagajo čustva.

Zato poskusite takoj opustiti vse, kar se je zgodilo z Marsom, in se osredotočite na najboljše načrte.

Vendar pa je najboljši aspekt, ko se Venera in Jupiter tako strastno objemata v Ovnu. Kaj je torej treba narediti, začeti? Ne glede na to, ali načrtujete daljše potovanje, vpis ali zaključek izobraževanja, tudi v tujini. Idealna priložnost za lepa darila, za lepe dobitke, za velike dediščine. Ker je to premočna energija, ki samo privlači. Lahko so velika priznanja, diplome na poslovnem področju, napredovanje v službi nekaterih. In to gre skozi vas, ker ste si to zaslužili, ker se v Ovnu dogaja vse, on pa dela samo zase. Jupiter je planet morale in resnice, zato je zdaj čas, da to uredite pri sebi.

Danes je torek, Marsov dan, on pa je v največjem zatonu. Dajmo mu več nežnosti, topline, pustimo mu, da iz sebe izvabi najboljše. Je pa tukaj preveč čustven in zaščitniški, tako da če kje pretirava, ne jemljimo tega kot slabo, saj bomo prizadeli njega, on pa bo to vrnil dvakratno.