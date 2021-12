Astrologinja Lenka: Mars je naša energija in dejanje

Luna se pogumno pomika naprej v znamenju ovna, podprta s Soncem, da lahko danes primerno prinesemo kakšno svojo odločitev. Združiti želje in potrebe, ki jih imamo. Danes je veliko energetskih sprememb. Mars, ki počasi izstopa iz znaka Škorpijona, okoli 10.30. ure pridruži znamenju Strelca, kjer bo v njem ostal do 24. januarja.

Mars je naša energija in dejanje, ki ga usmerjamo v življenju. Strelec je kardinalno in spremenljivo znamenje, zato je tu ta energija precej nestabilna, ko gre za odnose, ne prenese monotonosti. A zaradi tega se hitro odloča, hitro spreminja, daje eno energično in veselo energijo za vse vrste sprememb. Pripravljen je na razna potovanja, na učenje, na vse vrste dogodivščin. Odkrivanje novih kultur, novih običajev, novih razdalj. Rad začne vse, kar ima v življenju velik cilj, ni za malenkosti. Ker mu je tu dolgčas, se istih stvari prehitro naveliča, ves čas hoče nekaj spremeniti, se zgodi. V tem, kar vidi kot svoj pomen, svoj namen, je tam, da to takoj sprejme. Njegova energija je tukaj plemenita in vse svoje cilje si prizadeva doseči na pravičen način. Tudi tu je treba paziti na velika pretiravanja v kakršni koli obliki, saj tudi to včasih ni dobro. Kajti previsoka pričakovanja do nas samih, pa tudi do drugih, ali če si ne postavimo prioritet, ki so v našem življenju, nas lahko odvrnejo od samega načrta. Merkur, naš razum, misel, komunikacija, čeprav je na zadnji stopnji popolnoma enakega znamenja Strelca, že okoli 19. ure, prelevi v znamenje Kozoroga in bo ostal do 2. januarja.

Zvezdna karta.

Tu se obrne na konkretiziranje, materializiranje besed, ne le na njihovo izgovarjanje in načrtovanje. Njegova beseda v Kozorogu je težka, odgovorna, stabilna. Načrtuje počasi, ne mudi se, ne mudi se, pa čisto nič, ko pa se odloči, je to zadnja beseda. Njegovi načrti so vedno o nečem, kar ima stalnost, nekaj, kar bo trajalo skozi čas. Včasih je komu ta Merkur dolgočasen, ker je zelo počasen, zelo utrujen, nezainteresiran za zabavo, in ravno to je pritisk samega Kozoroga. Danes je ponedeljek, lunin dan, ona pa je v znamenju ovna, preko svojega dispozitorja Marsa pa gre v znamenje strelca. Ali je kaj lepšega, kot ko ga ta ogenj odnese, da gre vse hitro, veselo, krepko, zares in z veliko optimizma in sreče.