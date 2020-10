Astrologinja Lenka: Lunin dan

Lenka Stanić. FOTO: Osebni arhiv

Danes je ponedeljek, Lunin dan, Luna pa je ravno vstopila v znamenje Strelca, da nas nekoliko razveseli, izboljša razpoloženje in potegne v bolj pozitiven in vesel dan, po vsem tem, kar je bilo v teh dveh dneh. A vseeno moramo biti previdni, saj gre prek dispozitorja Jupitra v svoj izgon v Kozoroga in z njim v konjunkcijo s Saturnom in Plutonom, kar nas spet pripelje do nekaterih depresij, omejitev, trpljenja.Pluton v Kozorogu, ki je bil retrograden, se počasi vrača in prihaja do točke, ki jo je imel 12. januarja 2020 v eksaktni konjunkciji s Saturnom, tukaj je tudi Plutonovo Južno vozlišče, (spomini iz preteklosti), takrat smo prišli do spoznanja da je to trenutek epidemije covida 19. Ista konjunkcija v Kozorogu se je zgodila že leta 1518. Kolektivni spomini se vračajo – neplačani dolgovi, karma, odpuščanje sovraštva, ljubosumje, maščevanje ...Nazadnje gre skozi to točko, ki bo dosegla vrhunec med 7. in 12. novembrom 2020.V Škorpijonu je tudi retrogradni Merkur na 9 stopinjah in še vedno poustvarja vso preteklost, kaj in kako naprej. Je v natančniopoziciji z retrogradnim Uranom in stopnjo, ki daje namen, dharmo, nekaj, kar bo koristno na višji ravni, za boljši jutri, za vse človeštvo.In tukaj se je zdaj treba soočiti z resnico, največjo resnico, ki obstaja, in on je dokončno razsvetljenje, nekdo, ki je obrnjen v jutri, v nekaj boljšega, novejšega, naprednejšega, spremeni vse od tehnologije, tehnike. Spreminja zavest ljudi, zato zagotovo nič ne bo tako, kot je že bilo, in nas uči, da se počasi prilagajamo novemu jutri, več digitalni komunikaciji, več svobode, več resnice in več solidarnosti. A to bo v zelo kratkem času.Prej ko vse to sprejmemo, tem boljše za nas.