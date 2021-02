Astrologinja Lenka: Luni ni dolgčas in tudi sama ni v breme drugim

FOTO: Ss

Luna je v Dvojčkih, zato se počasi umirja in se osredotoča na zbiranje različnih informacij, za druženje z vsemi, predvsem pa z mladimi. Loteva se veliko stvari, a njen dan je prekratek, da bi dokončala vse, boljše bi bilo, če bi se osredotočila na eno. A zato ji ni dolgčas in tudi sama ni v breme drugim, razen če se zares ne zna ustaviti ali zapreti ust.Vsem planetom v Vodnarju daje podporo, hkrati pa se zdi, da je v tej situaciji vse mirnejše in bolj sproščeno. Prvi aspekt, ki ga naredi, je trigon s Saturnom. Gre za formalne stvari, za ohranjanje preteklosti, za ohranitev mnogih tradicionalnih stvari. Lepo bi bilo sprejeti kakšen dober nasvet starejše in pametnejše osebe. Mesec je z Merkurjem, ki je danes stacioniran in se jutri pripravlja na direktno pot. Današnji dogovori, sporočila in ideje so zelo pomembni zaradi osredotočenosti in moči. Je tudi nekaj posebnega, drugačnega, drznejšega in pogumnejšega kot običajno.Obstaja tudi Jupiter, ki ga dodatno odpre, razširi svojo dušo, tako da je prostor za vse, širokosrčen je, na voljo vsem, ki ga potrebujejo. Vse spodbuja, da začnejo marsikaj, ne da bi razmišljali, ali lahko to tudi dokončajo. Daje vero, upanje in srečo, kot angelček, ki vse spremlja in pomaga. Toda na splošno smo še vedno v kvadratu med Saturnom in Uranom, tako da so to samo ličila, ki le zakrijejo površino. Tudi strasti med Venero in Marsom se še niso umirile. Toda danes si moramo privoščiti več, prisluhniti intuiciji, biti mirni s seboj in se znebiti vseh strahov in omejitev.