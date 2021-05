Astrologinja Lenka: Luna spreminja vibracije, razpoloženje bo nihalo

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Zora se je posvetila čudovitemu Luninemu ozračju v znamenju dvojčkov, ki sta noč preživela z Venero, nasmejana, vesela, saj so se pogovarjali o vseh modnih trendih, vseh lepih stvareh, zdaj pa se jima mudi o tem povedati Merkurju. In koga smo v sanjah videli tako živo, kot da bi bila to resničnost? Ne samo lepota, ampak tudi veliko intuicije in vpogleda, ki so pripomogli k temu, da se je to zgodilo na naši neptunski strani možganov.Dan bodo zaznamovali odlična vizija, intuicija, pojav različnih talentov, ki se jih morda nismo zavedali, saj to omogočata Sonce v Biku in Neptun, ki je v svojem domu. Obetajo se načrtovanje daljših potovanj, odpiranje poslovnih načrtov v nekaterih oddaljenih krajih in tudi številne zelo uspešne skrite tajne zveze.Trenutek za pobeg v glasbo, umetnost, z velikimi sanjami, ki jih lahko dosežemo, če to zares želimo vsem bitjem. In medtem ko smo ves dan v tem ozračju, Luna vsaki dve uri spreminja svoje vibracije in želje in tako prehajamo iz enega razpoloženja v drugo.Pred tem pa Luna naleti na severno vozlišče, da ga nekoliko ustavi, ga vpraša, kaj je zdaj tu del njene duše, ki jo dodatno napolni, da najde, da se oklepa same sebe, česar ji primanjkuje, kakšno znanje je zanjo zelo pomembno. Vsi so skupaj s svojim dispozitorjem, kjer so misel, razum, način razmišljanja sami zase, kjer je vse rečeno na pravem mestu.Med 17. in 19. uro je Luna v čudovitem trigonu s Saturnom, ki daje stabilnost najprej v Duši, brez velikih strahov in bremen, da lahko še vedno naredi vse v zvezi z nekaterimi rutinami. Zato predstavite vse, kar vas v duši muči, pa tudi vse načrte, ki jih imate, sprejmite z odobravanjem in s podporo.Med 19. in 21. uro se bodo združili z Merkurjem in vsi trije bodo naredili trigon, kjer se bomo lahko zelo trdo in trdno dogovorili ne samo s seboj, temveč tudi z drugimi. To pomeni, da je vsak dogovor, pogodba trajna, brez premisleka in obžalovanja. Vsaka beseda je za trpežnost obarvana z s trdoto, z žigom in s podpisom. Uporabite ga torej ne samo za sklepanje poslovnih dogovorov, temveč tudi za obnovo nekaterih starih prijateljstev, ki so se nekje na poti zataknila. Idealno obdobje je, da je vse povezano z digitalizacijo, zato ne potrebujemo osebnih sestankov, da bi to lahko izvedli zunaj delovnega časa.Danes je četrtek, Jupitrov dan, in ves je vesel, ko se pripravlja, da se nocoj odpravi domov v znamenju Rib, da se odpočije od skoraj 1,5 leta potepanja in povzročanja veliko nemoralnih stvari, pretiravanj.