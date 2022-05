Astrologinja Lenka: Luna se bo ugodno povezala s Kironom in Venero iz znamenja Ovna

Tudi dan po mrku je za nekoga pretežak in še vedno okreva od vseh misli v povezavi preteklimi dogodki, ljudmi.... Ampak danes je Luna že v Strelcu, tukaj so energije lahke in se ne zapletajo. Človeka vleče v prihodnost, v nekaj lepega in konstruktivnega. V nekaj, kar mu daje spodbudo in upanje.

Čez dan se bo luna ugodno povezala s Kironom in Venero iz znamenja Ovna, da bi še enkrat preverila, ali se je Venera v zadnjih dneh postavila na noge in ozdravela. Kiron prinaša zelo veliko bolečino, povezano z ljubeznijo, mladostjo, vsem, kar lahko prizadene žensko.

Toda najbolj presenetljiv vidik dneva je Mars v Ribah v konjunkciji z Neptunom. V prispodobi gre za utapljajočega človeka, ki se poskuša sam rešiti iz oceana. Gre za čustveno, občutljivo in labilno energijo. Oseba je nesigurna, ne ve, kdo je, kaj je, kam gre ali zakaj gre. Je preobčutljiva in psihično zelo občutljiva.

Zaradi velike negotovosti išče rešitev v alkoholu, mamilih, da bi morda preko tega našel moč, da se sooči z realnostjo, sicer mu ne uspe. Nima nikakršne moči. To je za človeka preveliko breme, saj se sooča z resnico, ki boli, zato pobegne v neresničen svet. Dogajajo se laži, prevare, izdaje ...

Po drugi strani, pa gre za idealen in iznajdljiv trenutek za številne talente v glasbi, umetnosti, igri.

Danes je torek, Marsov dan, Luna pa je zataknjena v svoje nemočne niti. Človeka je treba razumeti in mu pomagati, ko ima težave, ko se ne more izvleči iz zanj preglobokega in preveč čustvenega dogodka. In to je čas, ko človek pomaga drugim, razvija svojo notranjo ustvarjalnost v tišini, miru s samim seboj. Uporabite ta drugi del te čudovite energije za ustvarjanje in pomoč drugim.