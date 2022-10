Astrologinja Lenka: Luna popravlja vse, kar je treba popraviti, spremeniti, pustiti za sabo

Luna je v znamenju Tehtnice, dan pred samim mrkom – zelo pomenljiv in globok mrk. Poskuša najti neko ravnovesje, ravnovesje z vsemi, a tukaj je najbolj pomembno, da ga vzpostavi sama s seboj. Ko ima to v sebi, potem lahko najde vso lahkotnost z drugimi. Tehtnice niso samo čustveni odnosi, so vsi poslovni odnosi, so vsi drugi ljudje nasproti nas. In pomembno je, da z vsemi ustvarjamo ravnovesje, harmonijo in da smo z vsemi v skladu.

V trigonu s Saturnom iz znamenja Tehtnice je pravkar začel direktno premikanje skozi znamenje Vodnarja. Kaj je tisto, kar moramo vzeti s seboj, v svoji duši, kar je trajno, kar zahteva gotovost in realnost? Kaj je tisto, kar je v vseh teh odnosih edino trdno, kar bi morali ohraniti, in kaj bi morali zavreči? Ker že sama konjunkcija Merkurja in Lune daje zelo velik »odgovor«, kako naprej. Vse, kar se reče, mora imeti svojo težo in resnico. In resnica je vedno v nas. Najbolje bi bilo, če bi bili vsi pogovori povsem odkriti, brez tistih meritev in zibanja v Tehtnici. Prihajajoči mrk bo vse razjasnil, če pred tem sami ne naredimo selekcije. Vsaka beseda, ki je bila neiskrena, zato tukaj ne bo imela prehoda.

Tako Merkurju kot Luni je dispozitor Venera, ki je že v znamenju Škorpijona, v znamenju največje globine in v konjunkciji s Soncem. Vsa ta prepotrebna sprememba je že v zraku, se čuti, vendar je Škorpijon znamenje globoke in zelo, zelo močne energije in moči. Vse, kar je ostalo pregloboko v nas, pred mrkom in med njim, je treba sprostiti, pustiti za sabo, spremeniti. Treba je odstraniti to breme in ta nahrbtnik, poln kamenja, ki ga nosimo na hrbtu. Zdaj pa je dobro, da se razbremenimo in pustimo vse, kar ničemur ne služi, kar je staro, neiskreno, neresnično. Toda pustimo vse s hvaležnostjo, da smo se naučili lekcije, kakršne koli že so, in pojdimo naprej z novimi energijami Škorpijona. Te so lahko zelo zdravilne, dragocene, celo najbolj dragocene izmed vseh znamenj. Res je, da vse to na začetku boli, predvsem tista navada, ki smo jo imeli že leta, a se tudi naučimo, da je bilo tako iz nekega razloga.

Danes je ponedeljek, Lunin dan, a ona počasi vstopa v finale, popravlja vse, kar je treba popraviti, spremeniti, pustiti za sabo, in daje prostor številnim spremembam na ravni duše. Ko ni z ničimer obremenjena, takrat imamo milijon novih načrtov, novih idej in novih lepih trenutkov. Takrat je duša lahkotna, vesela in ne vidi nič slabega okoli sebe.