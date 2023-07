Astrologinja Lenka: Luna pa ima danes največjo moč, da ustvari vse, kar si želimo

Luna je v znamenju leva, kar ustvari ravno pravo vzdušje, da se sprostimo, posvetimo vsemu tistemu, kar ustvarjamo, in si želimo iz dna duše. Njegova želja se bo povečala okoli 16. ure, ko bo prišel v konjunkcijo z Venero, ki je že na stopinji, kjer se bo obrnila 23. 7. Kaj si privoščit, ko je tako lepa situacija in konjunkcija dveh planetov v znamenju, ki ponuja vse, kar je najlepše, najdražje in najboljše. Karkoli že je, le da ste zadovoljni. Kajti Venera počasi obuja stare spomine, kje je bila, v katerih partnerstvih je bila, s kom mora kaj obnoviti ali narediti popoln premor.

In Sonce, naš vir življenja, tvori natančen trigon z Neptunom iz znamenja rib. Globoke oceanske vode nam odpirajo pot do spoznanj in uresničitev nekaterih drugih talentov, predvsem pa notranje vere, ki jo imamo globoko v sebi. Da spoznamo tisti pravi del sebe, ki je prisoten, a nekje globoko potlačen.

Tu pa je tudi Mars iz znamenja device, ki je v opoziciji s Saturnom iz znamenja rib. Kakšni konflikti, kakšno nesprejemanje drug drugega, kakšna nasprotja in boji lahko prinesejo ne le osebi sami, ampak tudi njenim avtoritetam. Aspekt, ki v človeku ustvarja strahove, blokade, ki povzroča notranjo blokado, da se človek ali umakne in sledi vsem svojim namenom in načrtom ali pa preprosto izbruhne v nepotrebni jezi in prepirih. Je pa v znamenju, ki zahteva red, delo, podrobnosti in natančnost. In Saturn je v Ribah, še vedno retrograden in obuja nekaj težkih karmičnih spominov. Treba je biti miren in brez večjih protinapadov, še manj pa notranjih blokad in negotovosti.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki je v najbolj plodnem znamenju Bika, kjer domuje Venera, Luna pa ima največjo moč, da ustvari vse, kar si želimo na planetu Zemlja. Njegov dispozitor je prišel do stopnje, kjer se bo obrnil in dal še eno priložnost, da marsikaj dokonča in uredi. Za popravilo ali nakup že načrtovane investicije. A Jupiter kot najsrečnejši planet ponuja veliko lepih vizionarskih spoznanj, zato jih je prav danes bolje izkoristiti.