Astrologinja Lenka: Luna ostaja nepovezana sama s seboj

Po vseh šokih, stresu, nervozi, prilagajanju drugim in sebi je Luna še vedno v šibki in ne tako povezani situaciji sama s seboj. To se čuti tudi v odnosih, saj je že od jutra v kvadratu s Soncem. Če torej ta trmasta energija ne popušča ne z ene ne z druge strani, se hitro razplamti strast, ki ne vodi v nič.

In vedno se najde nekdo ali nekaj, kar vskoči ravno takrat, ko je najbolj potrebno. No, trigon s Plutonom daje Luni dodatno energijo, da se počasi pobere, pusti vse in obrne čisto nov list. Spremenite svoje poglede, svoja prepričanja, svoja stališča, pustite za seboj vse, kar ne daje perspektive, sreče, zadovoljstva. In ali bo uspelo?

Tekmujeta z Marsom, kdo bo prvi naredil korak in prestopil v znamenje Dvojčkov, kjer je energija čisto drugačna. In sta na zadnji stopnji, kdo bo koga bolj prizadel. Če se ozračje ne umiri, če se čustva ne umirijo in pridejo v popolno tišino, bodo mnogi z lastnimi dejanji, živčnostjo, lažmi, žalitvami, celo s telesnimi poškodbami prizadeli dušo do dna. Predvsem s strani moške energije, saj je tu tista energija, ki ne izbira, kako in na kakšen način bo delovala. Ni se treba vdati v neka očiščenja, v neke stare čase, v neke delitve, saj bodo samo čustva zdržala in trpela.

In tako okoli 14.30 Luna preide v znamenje Dvojčkov, da se malo pogovorimo, ogovarjamo, damo vse na papir ali pa zaupamo ne enemu, ampak mnogim. To je zanjo tudi nekakšen filter, da lahko pozabi na vse, kar je prestajala v zadnjih dveh dneh. V tem znamenju je dobro za komunikacijo, za učenje, krajša potovanja, zbliževanje s sorodniki. Ker tukaj duša ne počiva, se mora nenehno nekaj dogajati ...

Danes je petek, Venerin dan, in je v znamenju leva. Sveti in sije od sreče, od užitka, same sebe, kajti zanjo je največje darilo, ko si lahko reče, da je srečna, zadovoljna in da lahko izpolni lastna pričakovanja. Lepo je prejeti darila, še lepše jih je podariti drugim, a najlepše jih je podariti sebi.