Astrologinja Lenka: Luna naleti na retrogradni Uran

FOTO: Lenka Stanić

Luna je še vedno v znamenju svoje višine, ki ji ponuja vse udobje tega življenja, od dobre hrane, pijače, nepremičnin, financ, vsega, kar si v življenju želi in lahko doseže. Čeprav se tukaj najbolje počuti, ker je doma, kjer je lepo, vendar vedno obstajajo nekatere okoliščine, ki ji preprečujejo, da bi vse šlo tako zlahka.S Saturnom je v kvadratu od jutra, pa je prebujanje, odpiranje oči pod pritiskom, v sili, kaj vse je treba sprejeti ali narediti. Luna je na vrhuncu, Saturn v svojem domu. Bo kdo popustil ali pa bo pri obeh šlo z veliko trmo čez zdravstvene težave? Saturn je znan po tem, da ničesar ne pusti, ničesar ne sprejme, ničesar ne pusti naprej, če tega ne ubogamo ali sprejmemo vseh obveznosti, sicer se vse to ponovi. In tako naprej med 18. in 20. uro. Luna naleti na retrogradni Uran, kot da hoče razpršiti vse materialne stvari, ki jih želi, kot da hoče pokazati, da je brez njega mogoče živeti zelo dobro. Toda ali lahko en zemeljski materialni znak, na primer Bik, vse to zlahka prenese? Zdaj Luna – duša doživlja velik stres, šok, občutek ločenosti, občutek izgube.Vendar je Venera, ki je v Škorpijonu in ima toliko svojih težav, svojih nerazrešenih situacij od ločitve do trpljenja, od kritik in samokritike, še vedno najbolj na udaru, zato so zdaj vsi naloženi na njen hrbet, da ona ponese vse to od planetov, ki so v njenih znakih stresne Lune, nemirnega Urana, nezadovoljnega Marsa, Sonca brez energije in moči ter Merkurja, ki vse to zavije v celofan in se ne bo soočil neposredno z vsemi. Vsi so z njo in okoli nje, ona pa je še vedno močna, premagala je zelo težke razmere in tako bo tudi tokrat. Čeprav brez podpore na križišču brez podpornega aspekta (razen dispozicije), vendar takšnega, ki ga nekaj ne ubije, ga okrepi. Še huje: pozno zvečer, ko bo Luna oblikovala opozicijo, ki je v njenem domu, jo bo nekoliko prizadela, kritizirala in ji nanesla še več teptanja in omalovaževanja, zato ker so duša in vrednote v popolnem nasprotju.Na 15. stopinji je, na kraljevski ravni, počasi izstopa iz najšibkejših delov svoje poti in počasi okreva, le še malo, da najprej oprosti in se ljubi in spremenila bo svoj pogled, svoje vrednote in svoje življenje in mi z njo.Najbolje je zato, da danes, ko je petek in Venerin dan, ne pridemo v stresne situacije, se ne delimo, ne prerekamo, da se zavedamo, da smo tukaj, da za lepoto potrebujemo zelo malo v življenju, to pa je, da damo najprej sebi, nato pa drugim s toplino, z nežnostjo, objemi, sebi in drugim polepšamo dan z neko malenkostjo od rože do kakšnega oblačila.