Astrologinja Lenka: Luna je vstopila v znamenje dvojčkov. Kaj to pomeni?

Luna je vstopila v znamenje Dvojčkov. Obetajo se nam hudomušni pogledi in številne iskrice, ki se bodo kresale. Ne bo se treba poglabljati vase, ampak bo vse bolj površno.

Že od jutra je Luna v čudovitem sekstilu z Jupitrom, kar ji daje vero vase, da je vse lahko enostavno. Veliko je idej, načrtov, le paziti je treba, kaj in kdaj začeti ter se še bolj potruditi, da stvar dokončate.

Ker je preveč idej, ki vas vračajo k razmišljanju, kaj ste zamudili, je zdaj čas, da to dokončate. Naj gre za izobraževanje, vpis na tečaj, o katerem že dolgo razmišljate, zdaj so vse možnosti odprte. In brez velikega razmišljanja še manj pa strahu pred retrogradnim Merkurjem, lahko šele zdaj vse zgradite na novo in začnete na novo.

Napetosti z Marsom se lahko pojavijo uro ali dan prej. Torej čez noč, ko bo Luna prišla v konjunkcijo z njim in aktivirala Venero, bo pri mnogih delovala globoka potreba po dokazovanju, iskanje resnice, kdo, kje, kako s kom. Poskusite si ne dovoliti, da bi zapadli v ta dejanja, saj sta tako Venera iz Device kot Mars v tem kvadratu, kjer gre predvsem za prepire in nesoglasja v ljubezni in partnerskih odnosih. To lahko zelo hitro pripelje do nesoglasja, ker Mars tukaj nima časa in potrpljenja za neke razlage.

Sonce bo počasi vstopalo v opozicijo z Neptunom, zato če čutite, da vam nekaj ni jasno, da stvari ne vidite in čutite tako, kot bi morale biti, je danes bolje, da se prepustite svoji intuiciji, kot da razjasnjujete to situacijo. Prinesla bo samo razočaranja in laži.

Danes je petek, Venerin dan, in to prinaša samo ljubezen. Ljubezen do sočloveka, narave, do rož, obleke, uživanja. A včasih sta dovolj le bližina in objem.