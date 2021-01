Astrologinja Lenka: Luna je v znamenju Leva, ustavi nas, da se streznimo ...

Luna je v znamenju Leva in dan začnemo z razcepom med tem, kaj bi radi, in tem, kar nam govori zdrav in racionalen um. Ustavi nas, da se zresnimo, streznimo pred številnimi otroškimi željami, pred nečim, kar se mnogim zdi preveč sproščeno, veselo, radostno, igrivo ...



Ampak ona je tu v svojem največjem sijaju, ustvarjalnosti, navdihu, igri ... Morda je malce osupla, ker so jo sanje pritegnile, da je videla nekaj še boljšega, vendar mora biti previdna, da se ne premakne, da ne popusti preveč, saj ji maska ​​zlahka zaslepi občutke in je privede do majhnega razočaranja.



Toda duša je še vedno željna te lepote in vsa v svojem notranjem ognju in želji hiti k svojim čudovitim dosežkom. Venera iz Strelca, vsa srečna, polna navdušenja, veselja, odprta za vso lepoto, za vero in zaupanje, zdaj pa bi vzletela v velikem ognjenem trigonu z Marsom in Luno.



Mars jo podpira s pogumom, z dinamičnostjo, vendar še ni dosegel mesta, kjer se je pred nekaj meseci začel retrogradno, zato ga lahko upraviči določena previdnost. Danes je dan, poln ognja, energije in duše, kot želijo, bi radi pokazale vsa svoja čustva celemu svetu, postavile svojo ljubezen na piedestal, se pohvalile.



Naj uživa v tem in sedanjem trenutku, kajti če pogledamo dispozitorja Lune ali posledice, kamor bi jo odpeljali in kje bi lahko pristali, ji ta duša zdaj ne bi hotela pokvariti dneva.



Čudovito si je privoščiti in se veseliti nekaterih lepih in čudovitih stvari, dati več ljubezni, pozornosti, daril, toda to so premočne energije. Premočne želje bi nenadoma odletele iz vse te notranje strasti in gorečnosti, vendar pazimo, da jih ne zažgemo, preden jih izpolnimo.



Luna predstavlja našo hrano, Venera pa so vsi sladki, okusni posamezniki, zato je naša ustvarjalnost premočna, zato vsaj ne pretiravajte, čeprav se jim je težko odpovedati (vsaj sama vem).