Astrologinja Lenka: Luna je v sekstilu z Merkurjem in trigonu z Jupitrom

Luna je prešla v znamenje Strelca in takoj se začutita lahkotnost in svoboda. To vzdušje, neobremenjenost s preteklostjo, težkimi mislimi in občutki, je pomembno pri izpolnjevanju zastavljenih ciljev. Luna je v sekstilu z Merkurjem in trigonu z Jupitrom, zato se je dan začel optimistično in veselo. Ko je um v harmoniji s čustvi, je enostavno uresničiti ideje ne glede na to, kako nerešljive se zdijo.To je osnova, s katero začenjamo dan in ki nam daje zelo dobre temelje, da se spoprimemo z vsem, kar nam dan prinese.

Merkur iz znamenja Tehtnice, iz znamenja največje potrebe po harmoniji in ravnovesju, je v opoziciji z retrogradnim Jupitrom iz znamenja Ovna. Treba je najti ravnotežje in srednjo pot, ne pretiravati in ne dajati dvoumnih in nedefiniranih odgovorov. Merkur bo raje molčal, samo da ne bi prišlo do konflikta in da pred javnostjo ni videti nevzgojen ali neugleden. Prav to pa lahko nasprotno stran razjezi, ker ne ve, kaj naj si misli. Velikokrat je tudi sam neodločen pri sprejemanju odločitev. A modri Jupiter je tu nepotrpežljiv in nima časa za cincanje in neiskrenost. Pomembna zanj sta neposrednost in odkritost. Mnogi imajo to pozicijo v natalni karti in včasih preveč govorijo ter pozabijo na samo bistvo. Pri odgovoru uporabljajo taktnost, niso pa iskreni. Včasih od drugih pričakujejo, da bodo namesto njih prevzeli odgovornost. Včasih ima človek sam preveč idej, ki jih ne zna uresničiti v življenju. Toda dispozitor Jupitra vodi v trigon z Merkurjem, tako da je tudi to mogoče rešiti s pravo komunikacijo ali s pomočjo druge osebe.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju Vodnarja. V znamenju enotnosti in enakosti, v znamenju, kjer se podpira različnost, a so cilji isti. Kjer je treba spoštovati mnenje drugih in posameznika. Pri tem je pomembno, da so vsi enakopravni, da ima vsakdo svojo vizijo in svojo pot, a da vsi vodijo k skupnemu cilju. Pomembno je, da so vsi v teh razlikah srečni.