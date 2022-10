Astrologinja Lenka: Luna je v padajoči fazi, kaj to pomeni?

Luna je prešla v znamenje Device, kjer bi morala počivati in ​​se pripravljati na sončni mrk. Tukaj pa ne zna počivati niti opazovati drugih, kako delajo. Duša ne more biti pri miru, zato nenehno pospravlja in ureja, da bi imela vse pod nadzorom. Čeprav je Luna danes dobila 'prost dan' in je brez posebnih aspektov, da bi se spočila in ne hitela, pa Devica tega ne zmore, saj ne želi izgubljati časa.

Že zvečer bo tvorila trigon z Uranom iz znamenja Bika, ki sta dve zemeljski, materialni znamenji, kjer je treba ukrepati takoj in zdaj. Z Uranom ni čakanja, priložnosti izkoristimo zdaj ali pa jih ni več. Je pa marsikaj odvisno od tega, koliko je človekova duša pripravljena vstopiti v nekaj neznanega, toda v življenju se velikokrat najbolj obrestuje tveganje, ki je povezano s pripravljenostjo same duše. Z Uranom torej lahko naredijo priprave za vse materialne stvari, kako zaslužiti več denarja, kako in kaj graditi. Luna tukaj pristopa k vsemu natančno, ničesar ne prepušča naključju. In glede na to, da je v padajoči fazi, bi morali malo več časa posvetiti temu, da pospravite vse omare v stanovanju in zmečete ven vse, kar je odvečno. Čas je, da sprejmete nekaj odločitev glede zdrave hrane in svojemu telesu posvetite več pozornosti.

Danes je petek, Venerin dan, in ona ne izpusti Sonca. Oklepa se ga in mu ne pusti 'dihati'. Človek, ki je že v razmerju, se počuti, kot da ga zasledujejo in mu ne dajo miru. Ker Venera, predvsem v znamenju Tehtnice, ne more in ne zna živeti sama, ne zna funkcionirati brez partnerskih odnosov. Gre pri tem za strah, ki ga v življenju ne zmore obvladati? Lepo je vse to početi iz ljubezni, ne pa iz strahu ali razkazovanja v javnosti. Sama se ne zaveda in ne ve, kako močna je lahko in da lahko doseže vse, ko se poglobi bolj vase. To pa je po navadi šele ob resnejših situacijah.