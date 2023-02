Astrologinja Lenka: Luna je v najhujšem zatonu

Luna je v znamenju škorpijona. Tukaj je v težki situaciji, kar zadeva njenih občutkov, saj je nenehno v nekem strahu. Boji se ločitve, izgube, prevare in vse to ji povzroča globoko bolečino. Če se bo obrnila k Veneri in Neptunu, bo začutila lepoto, bližino, ljubezen do sebe in do drugih. Le ta ljubezen lahko reši težka in bedna čustva, le ona lahko povzdigne človeka in ga spravi v boljo voljo. In tako združena Venera in Neptun ji pošiljata veliko vere in zaupanja, da se bo vse dalo rešiti.

Bolj kot se bo prepustila, sprejemala in vračala ljubezen, bolj se ji bo odpiral tisti kanal v Duši, ki bo odstranil vso to negativnost in prinesel svetlobo in ljubezen. Venera in Neptun v tem položaju najbolje vesta, da je vse čarobno in lepo ...

Popoldan, ko bo Luna naredi kvadrat s Soncem, ki je pod vplivom Saturna, ji že lahko prinese več strahov, depresije, občutka nemoči. Pritisk drugih in avtoritete bo močan, kar se bo kazalo v pomanjkanju volje in želje po vztrajanju, napredovanju v katero koli smer. Običajno človeka ta teža prestraši in preprosto obupa, saj se ne želi toliko truditi in čakati.

Lunin dispozitor Mars je v znamenju dvojčkov. Luna bi rada skozi pogovor izrazila vso breme, ki jo muči. To bi bilo zanj največje olajšanje in razbremenitev. Mars je v sekstilu s Chironom in ne le on, tudi Luna si lahko v tej situaciji počasi pomaga in se obrne vase.

Danes je ponedeljek, lunin dan, ona pa je v najhujšem zatonu, kjer se ne ceni, zavrača, živi v strahu in trpljenju. Poskusimo si pomagati, ko smo v tej situaciji, da čim prej prebrodimo ta trenutek in se zatečemo k lepoti in ljubezni. Ko jo brezpogojno dajemo drugim, postanemo močnejši, srečnejši in s tem se napolnijo naši energijski tokovi.